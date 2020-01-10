Viana abre inscrições para processo seletivo de professores

A Secretaria de Educação de Viana abre nesta sexta-feira (10), as inscrições para o processo seletivo para profissionais do magistério. As chances são para contratação em regime de designação temporária e cadastro de reserva de acordo com as necessidades do município.
As oportunidades são para 22 cargos nas funções de pedagogo e professores em diversas áreas do conhecimento, como língua portuguesa, matemática, história, geografia, ensino religioso, além de profissionais para atuarem na educação especial. Para se candidatar a qualquer uma das vagas, o profissional deve ter licenciatura na área de interesse.
As inscrições podem ser realizadas exclusivamente através do portal de concursos da Prefeitura do município, até às 22h59 horas do dia 15 de janeiro de 2020. Os interessados podem se inscrever em até dois chances, mas, caso selecionado, só poderá se vincular com um cargo.
Os selecionados irão receber salario de até R$ 2.674,98. A seleção vai contar apenas com a etapa de inscrições e comprovação de títulos. A classificação final será divulgada no dia 22 de janeiro no site da Prefeitura, já as chamadas dos profissionais começam no dia 24 do mesmo mês.
CONFIRA QUAIS SÃO OS CARGOS
- Professor de Educação Básica I
- Professor de Educação Básica I - Projeto Temas Transversais
- Professor de Educação Básica II
- Professor de Educação Básica II - Educação do Campo (1° ao 5º anos)
- Professor de Educação Básica II - Ensino Fundamental (4° e 5º anos)
- Professor de Educação Básica II - Ensino Fundamental Alfabetização (1º, 2° e 3º anos)
- Professor de Educação Básica IV - Educação Especial
- Professor de Educação Básica IV - Educação Especial
- Professor de Educação Básica IV - Educação Especial
- Professor de Educação Básica III - Arte
- Professor de Educação Básica III - Ciências
- Professor de Educação Básica III - Educação Física
- Professor de Educação Básica III - Educação Musical
- Professor de Educação Básica III - Ensino Religioso
- Professor de Educação Básica III - Geografia
- Professor de Educação Básica III - História
- Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa
- Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa
- Professor de Educação Básica III - Matemática
- Professor de Educação Básica III - Ginástica Rítmica
- Pedagogo (Educação Infantil)
- Pedagogo (Ensino Fundamental)
* Estagiária sob supervisão de Diná Sanchotene