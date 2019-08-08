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Interior

Prefeitura de São Roque do Canaã abre concurso com 159 vagas

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; salário pode chegar a R$ 4,4 mil

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 17:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 ago 2019 às 17:47
São Roque do Canaã Crédito: Divulgação / Prefeitura de São Roque do Canaã
A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.
> Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs
O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.
AS VAGAS
Ao todo são três editais e as oportunidades são para os seguintes cargos:
- Procurador Municipal (Cadastro de reserva)
- Agente Combate a Endemias (3)
- Agente de Limpeza e Alimentação (32)
- Agente de Portaria (5)
- Agente de Serviços Operacionais (22)
- Agente Fiscal Sanitário (1)
- Analista Contábil (cadastro)
- Analista Tributário (cadastro)
- Assistente Social (2)
- Auditor Público Interno (1)
- Auxiliar Administrativo (8)
- Auxiliar de Consultório Dentário (3)
- Técnico de Laboratório (1)
- Cirurgião-Dentista (3)
- Contador (cadastro)
- Educador Social (2)
- Engenheiro Ambiental (1)
- Engenheiro Civil
- Fiscal de Tributos Municipais (cadastro)
- Fisioterapeuta (1)
- Mecânico de Veículos e Máquinas Leves e Pesadas (1)
- Médico Auditor-Saúde Pública (1)
- Médico Clínico Geral (2)
- Médico Ginecologista (2)
- Médico Pediatra (2)
- Motorista (11)
- Operador de Máquinas Pesadas (6)
- Operador de Trator de Pneus (1)
- Pedreiro (1)
- Psicólogo (1)
- Técnico em Processamento de Dados (2).
- Professor - PI - Educação Infantil (11)
- Pedagogo - PD - Educação Básica (4)
- Professor - PE - Educação Especial (2)
- Professor - PF de Ciências (3)
- Professor de Geografia (3)
- Professor de História (3)
- Professor de Língua Portuguesa (1)
- Professor de Matemática (1)
- Professor - PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (cadastro)
- Professor - PI/ PF de: Arte (5)
- Educação Física (6)
- Ensino Religioso (2)
- Língua Estrangeira - Inglês (3)
INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 12 de agosto de 2019 a 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.
> 37 concursos abertos com salários de até R$ 35 mil 
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, exame discursiva; prova prática; avaliação de Títulos e Redação.
O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

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