Forças Armadas abrem 180 vagas em concursos públicos

EXÉRCITO

Oficiais

Abertas inscrições para Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM). A formação será realizadas na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) e na Escola de Saúde do Exército (EsSEx), em Salvador (BA). A oferta é de 23 vagas. A remuneração gira em torno de R$ 9 mil após a formação.

Há vagas disponíveis entre as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).

Requisitos: Os interessados em participar devem se atentar para os requisitos básicos em todas as oportunidades, dentre eles ter altura mínima de 1,60m, se do sexo masculino, e 1,55 caso seja do sexo feminino; e no caso de inscrição no CFO/QC, o candidato deve ter idade máxima de 36 anos, enquanto que no CF/CM a idade mínima é de 30 e no máximo 40 anos, completados até a data do término do curso.

Inscrições: até 2 de agosto de 2019, no site: até 2 de agosto de 2019, no site: Esfcex . A taxa de participação é de R$ 120,00.

MARINHA

Praças

São 90 oportunidades para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças. A vagas são destinadas aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). A remuneração é de R$ 3,3 mil após a formação.

Requisitos: Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre; entre outros itens especificados no edital.

Inscrições: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: Ingresso na Marinha ou diretamente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local. No Espírito Santo,o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 75,00.

Escola Naval

Estão abertas as inscrições para o concurso de Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os Cursos ministrados na instituição, denominados Cursos de Graduação da Escola Naval, são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM), que têm duração de quatro anos letivos. Os aprovados ingressam num curso de cinco anos, em regime de semi-internato, com aulas teóricas e práticas. Os benefícios incluem bolsa de cerca de R$ 1.100

Requisitos: ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; não ser casado (a) ou não ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

Inscrições: no site da , até o dia 5 de julho de 2019. A taxa é de R$ 106,00. no site da Marinha , até o dia 5 de julho de 2019. A taxa é de R$ 106,00.

Praças

São 36 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (CP-QTPA/2019) da Marinha do Brasil.A atribuição principal do Corpo de Praças da Armada é o guarnecimento dos navios, submarinos e aeronaves da Marinha, a primeira graduação é a de Terceiro-Sargento e a última é Suboficial. A média salarial varia entre R$ 1.947 e R$ 5.751, de acordo com a patente.

São aceitas titulações técnicas, sendo que na área de Eletroeletrônica, as vagas são para Técnicos em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica (17); para a área de Mecânica, as oportunidades são destinadas à Técnicos em Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica e Refrigeração e Climatização (19).

Requisitos: Aos interessados em participar, estes devem ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, além de ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso técnico de nível médio relativo à área em que pretende se inscrever e ser do sexo masculino, conforme item 3 do edital.

Inscrições: 11 de julho de 2019, as inscrições são recebidas no 11 de julho de 2019, as inscrições são recebidas no site . Também é possível se inscrever na Eames, das 8h30 às 16h. A taxa é de R$ 74,00.