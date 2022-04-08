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Inscrições abertas

Vale abre oportunidades para o Programa Jovem Aprendiz no ES

Inscrições podem ser feitas até 13 de abril; candidatos precisam ter de 18 a 22 anos, Ensino Médio e ser morador de Vitória
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:00

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:00

Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2022. A seleção é destinada a candidatos que tenham de 18 a 22 anos, Ensino Médio e morem em Vitória (ES), em Santa Bárbara e Ipatinga (MG). Ao todo, são 45 vagas.
De acordo com a mineradora, o objetivo da iniciativa, que tem duração de até dois anos, é desenvolver talentos para atuar como Aprendiz Operador de Manobra, ampliando as possibilidades de crescimento profissional e inserção qualificada de jovens no mercado de trabalho.
Vista do complexo da Vale em Tubarão
Vista do complexo da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
As inscrições podem ser feitas até 13 de abril, no site da Vale
O processo seletivo será às cegas, ou seja, informações como gênero, etnia, estado civil, deficiências, entre outras, serão omitidas durante a seleção. A ideia dessa metodologia é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e promover seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.
As etapas incluem inscrições e avaliações on-line, dinâmica de grupo on-line, painel virtual com gestores e gestoras, além de exames médicos admissionais e entrega de documentos.
Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, durante a fase prática o programa oferece vale-alimentação e refeição ou vale-refeição àqueles que atuarão em unidade operacional que não disponibilizar de refeitório próprio.
A jornada de desenvolvimento teórico no Senai será de quatro horas diárias. O desenvolvimento prático, realizado nas instalações da Vale, terá duração de seis horas diárias.

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