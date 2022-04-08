Vale abre oportunidades para o Programa Jovem Aprendiz no ES

De acordo com a mineradora, o objetivo da iniciativa, que tem duração de até dois anos, é desenvolver talentos para atuar como Aprendiz Operador de Manobra, ampliando as possibilidades de crescimento profissional e inserção qualificada de jovens no mercado de trabalho.
As inscrições podem ser feitas até 13 de abril, no site da Vale.
O processo seletivo será às cegas, ou seja, informações como gênero, etnia, estado civil, deficiências, entre outras, serão omitidas durante a seleção. A ideia dessa metodologia é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e promover seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.
As etapas incluem inscrições e avaliações on-line, dinâmica de grupo on-line, painel virtual com gestores e gestoras, além de exames médicos admissionais e entrega de documentos.
Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte e programa de assistência ao empregado. Além disso, durante a fase prática o programa oferece vale-alimentação e refeição ou vale-refeição àqueles que atuarão em unidade operacional que não disponibilizar de refeitório próprio.
A jornada de desenvolvimento teórico no Senai será de quatro horas diárias. O desenvolvimento prático, realizado nas instalações da Vale, terá duração de seis horas diárias.