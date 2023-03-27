Sines do ES oferecem mais de 3.900 vagas nesta segunda (27)

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

Os Sines do Espírito Santo têm 3.930 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (27). Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades para trabalhar com carteira assinada são para cargos de auxiliar de produção, servente de obras, pedagogo, separador de mercadoria, operador industrial, cozinheira, vendedora, controlador de inspeção, agente de limpeza, entre outras funções. Também há chances para pessoas com deficiência.

Na Grande Vitória, as chances estão nos Sines de Vila Velha (48), Cariacica (313), Serra (965) e Vitória (268). Também há oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica (817).

No interior, os candidatos podem procurar as unidades de Anchieta (62), Aracruz (471), Barra de São Francisco (45), Colatina (72), Cachoeiro de Itapemirim (513), Linhares (153), Nova Venécia (50) e São Mateus (153).

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 268

Açougueiro (3)

Administrador (5)

Agente de Comércio Exterior (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante de serralheiro (3)

Analista de logística (2)

Analista de marketing (2)

Analista de suporte (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arquivista (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente balconista (2)

Atendente de padaria (10)

Atendente do setor de frios e laticínios (15)

Atendente do setor de vinhos (2)

Auxiliar administrativo (12)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (11)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de pizzaiolo (10)

Auxiliar financeiro (1)

Entre outras

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 48

Açougueiro (4)

Atendente de farmácia - balconista (6)

Ajudante de motorista (1)

Apropriador de mão-de-obra (1)

Atendente do setor de frios e latícios (3)

Auxiliar de padeiro (2)

Caldereir montador (40)

Carpinteiro (10)

Embalador (3)

Eletrotécnico (2)

Auxiliar de armazenamento (4)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Entre outras

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar o Sine do município que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 313

Ajudante de carga e descarga (150)

Ajudante de obras (15)

Assistente de vendas (4)

Auxiliar de armazenamento (4)

Auxiliar de limpeza (30)

Carpinteiro (10)

Conferente de carga e descarga (5)

Recuperador de crédito (50)

Operador de empilhadeira (8)

Entre outras

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a Agência do Trabalhador, localizada na avenida Kleber Andrade, n°6, em Campo Grande.

Vagas: 817

Pedreiro

Carpinteiro

Balconista

Auxiliar de serviços gerais

Eletricista mecânico

Enfermeiro

Mecânico de refrigeração

Padeiro

Soldador

Camareira

Chapeiro

Churrasqueiro

Entre outras

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 965

Ajudante de carga e descarga (45)

Atendente de agência (30)

Auxiliar de estoque (30)

Auxiliar de limpeza (30)

Auxiliar de logística (31)

Carpinteiro (24)

Caldeireiro montador (20)

Eletricista (27)

Encanador (15)

Lixador de peças de metal (45)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (120)

Entre outras

Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 62

Auxiliar de produção (30)

Auxiliar produção de pré-moldados (4)

Técnico Rigger (15)

Operador de equipamentos (15)

Pedreiro (6)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de cozinha (4)

Mecânico de veiculoautomotores a diesel (1)

Vendedor (25)

Mecânico diesel (3)

Mecânico diesel hidráulico e maquinas pesadas (3)

Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 471

Ajudante de Cozinha (1)

Ajudante de Entrega de material de construção (2)

Assistente de Produção (4)

Carpinteiro (2)

Cozinheiro (1)

Designer Desenhista (10)

Encarregado de Solda (3)

Enfermeiro do Trabalho (1)

Fiscal de Loja (1)

Gerente Engenharia Projeto Naval (1)

Lider de Montagem (1)

Lixador (169)

Maçariqueiro (15)

Montador de Estruturas (44)

Soldador (162)

Entre outras

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Juiz Thaurion Pimentel, 237, de 7h às 13h.

Vagas: 45

Auxiliar de Produção (30)

Ajudante de cozinha (1)

Pedreiro (1)

Serviços Gerais (1)

Secretária (1)

Ajudante de Cozinha (1)

Operador de Ponte (1)

Ajudante de Polidor (1)

Auxiliar Financeiro (1)

Auxiliar de TI (1)

Auxiliar de Exportação (1)

Auxiliar de Comercial (2)

Assistente de DP (1)

Assistente de auditoria interna (1)

Servente (2)

Auxiliar administrativo (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na rua Costa Pereira, 100, Sumaré, das 8h às 17h.

Vagas: 513

Vigia (10)

Trabalhador rural (20)

Servente de obras (11)

Pedreiro (11)

Operador de hilo (13)

Operador de ensaque (20)

Carpinteiro (10)

Auxiliar de linha de produção (50)

Atendedor fornecedor de cana (10)

Analista (30)

Servente de pátio (16)

Arrumador de cargas (30)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 72

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de entrega (5)

Armador de ferragens (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de acabamento (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de estoque (4)

Babá (1)

Carpinteiro (2)

Cozinheiro (1)

Costureira (2)

Frentista (1)

Gerente de restaurante (1)

Lavador de motores (1)

Garçom (2)

Mensageiro em hotel (2)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de automóveis (4)

Motorista entregador (3)

Entre outras

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 153

Ajudante geral (4)

Açougueiro (1)

Atendente de balcão (1)

Ajudante de pizzaiolo (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de caminhão (15)

Auxiliar de serviços gerais (8)

Motorista carreteiro (15)

Vendedor (10)

Pedreiro (9)

Entre outras

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, no bairro Margareth.

Vagas: 50

Instalador de equipamentos (2)

Motorista entregador (2)

Pedreiro (4)

Ajudante de Obras (5)

Montador (2)

Auxiliar de Montagem (4)

Eletricista Predial (2)

Eletricista de Força e Controle (2)

Vendedor Externo (5)

Auxiliar de Escritório (1)

Representante de Negócios (3)

Carpinteiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de Serviços Gerais (4)

Ajudante Civil (4)

Consultor Externo (5)

Atendente Comercial (1)

Recepcionista (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: o atendimento vai das 8 às 17 horas, na rua Alberto Sartório, nº 404, no bairro Carapina.

Vagas: 153