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Postos de trabalho

Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

Candidatos podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa; há chances para efetivos, temporários e para pessoas com deficiência
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2021 às 13:15

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:15

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Fachada do prédio da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Rede Gazeta está com novas vagas de emprego abertas para atuação de Vitória e Colatina. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Podem se candidatar profissionais de níveis médio e superior. Há ainda postos para pessoas com deficiência e formação de banco de talentos.

CONFIRA AS VAGAS

  • Analista de web designer (Vitória)
  • Assistente comercial - temporário (Colatina)
  • Contínuo (Vitória)
  • Coordenador planejamento vendas (Vitória)
  • Gerente de novos negócios (Vitória)
  • Ilustrador - editor de mídia audiovisual (Vitória)
  • Noticiarista CBN - repórter (Vitória)
  • Porteiro PCD (Vitória)
  • Product owner (Vitória)
  • Sonoplasta (Vitória)

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