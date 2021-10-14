Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego

A Rede Gazeta está com novas vagas de emprego abertas para atuação de Vitória e Colatina. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Podem se candidatar profissionais de níveis médio e superior. Há ainda postos para pessoas com deficiência e formação de banco de talentos.
CONFIRA AS VAGAS
- Analista de web designer (Vitória)
- Assistente comercial - temporário (Colatina)
- Contínuo (Vitória)
- Coordenador planejamento vendas (Vitória)
- Gerente de novos negócios (Vitória)
- Ilustrador - editor de mídia audiovisual (Vitória)
- Noticiarista CBN - repórter (Vitória)
- Porteiro PCD (Vitória)
- Product owner (Vitória)
- Sonoplasta (Vitória)