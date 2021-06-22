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Prorrogadas as inscrições para 26 mil vagas dos cursos do Qualificar ES

Programa tem 13 opções de qualificações de graça. Prazo para se inscrever segue até domingo, dia 27 de junho. Veja como participar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:46

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:46

Oportunidade de se qualificar sem sair de casa
Oportunidade de se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay
As inscrições para as 26 mil novas vagas em cursos on-line de graça do programa Qualificar ES foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 27 de junho. São 13 opções de qualificação com carga horária de 120 horas e 2 mil vagas cada. Inicialmente o prazo terminaria nesta terça-feira (22).
Para participar, basta o interessado acessar o site do programa. De acordo com as regras da seleção, será permitido se inscrever em apenas um curso.
Os requisitos são: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento do edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. O candidato terá que informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o e-mail pessoal.
A lista dos classificados será divulgada no dia 30 de junho, no site da inscrição. As aulas estão previstas para começar em 6 de julho e terminar em 10 de setembro.
Este é o 2º ciclo do programa de qualificação profissional da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). Os cursos são destinados a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

CONFIRA OS CURSOS

  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Bolos e Suas Variações
  • Educação Especial Inclusiva
  • Ferramentas do Google para os Negócios
  • Inglês Básico
  • Marketing Digital Para o Seu Negócio
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Técnicas de Vendas On-line
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel

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