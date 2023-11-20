Prefeitura de Vila Velha abre seleção com vagas para professor DT

A remuneração varia de R$ 2.819,90 a R$ 4.533,19, conforme a titulação do candidato. Os profissionais vão cumprir carga horária de 25 e 40 horas semanais. As seleções são voltadas para diversos cargos do quadro do magistério, com atuação ao longo de 2024, em escolas de Tempo Integral e de meio período.