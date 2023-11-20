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Prefeitura de Vila Velha abre seleção com vagas para professor DT

Candidatos podem se inscrever até 30 de novembro; remuneração varia de R$ 2.819,90 a R$ 4.533,19, conforme a titulação do profissional
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 nov 2023 às 13:44

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 13:44

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais temporários na área da Educação. Ao todo, são oito editais para a formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter nível superior.
Clique aqui para conferir os editais 
A remuneração varia de R$ 2.819,90 a R$ 4.533,19, conforme a titulação do candidato. Os profissionais vão cumprir carga horária de 25 e 40 horas semanais. As seleções são voltadas para diversos cargos do quadro do magistério, com atuação ao longo de 2024, em escolas de Tempo Integral e de meio período.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 30 de novembro, no endereço eletrônico da prefeitura
Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita e prova prática (exclusiva para os cargos de Professor de Educação Especial), além de pontuação e comprovação da qualificação profissional. A validade de cada edital é de um ano após sua homologação.
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação

Confira as vagas

  • CARGOS GERAIS
  • Coordenador
  • Pedagogo 
  • Professor I – Educação Infantil
  • Professor A – Séries Iniciais
  • Professor B – Artes
  • Professor B – Ciências
  • Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
  • Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
  • Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez
  • Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
  • Professor de Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
  • Professor de Educação Especial – Deficiência Visual
  • Professor B – Educação Física
  • Professor B – Ensino Religioso
  • Professor B – Geografia
  • Professor B – História
  • Professor B – Língua Inglesa
  • Professor B – Língua Portuguesa
  • Professor B – Matemática
  • Professor B – Música
  • Professor B – Tecnologias Educacionais
  • TEMPO INTEGRAL
  • Coordenador
  • Pedagogo – Para Função de Coordenador Pedagógico
  • Pedagogo – Para Função de Articulador de Aprendizagem
  • Professor I – Educação Infantil
  • Professor A – Séries Iniciais
  • Professor B – Artes
  • Professor B – Ciências
  • Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
  • Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
  • Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez
  • Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências De Surdez
  • Professor de Educação Especial – Tradutor E Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
  • Professor de Educação Especial – Deficiência Visual
  • Professor B – Educação Física
  • Professor B – Ensino Religioso
  • Professor B – Geografia
  • Professor B – História
  • Professor B – Língua Inglesa
  • Professor B – Língua Portuguesa
  • Professor B – Matemática
  • Professor B – Tecnologias Educacionais

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