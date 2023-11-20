Prefeitura de Vila Velha abre seleção com vagas para professor DT

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar profissionais temporários na área da Educação. Ao todo, são oito editais para a formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter nível superior.
A remuneração varia de R$ 2.819,90 a R$ 4.533,19, conforme a titulação do candidato. Os profissionais vão cumprir carga horária de 25 e 40 horas semanais. As seleções são voltadas para diversos cargos do quadro do magistério, com atuação ao longo de 2024, em escolas de Tempo Integral e de meio período.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 30 de novembro, no endereço eletrônico da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita e prova prática (exclusiva para os cargos de Professor de Educação Especial), além de pontuação e comprovação da qualificação profissional. A validade de cada edital é de um ano após sua homologação.
Confira as vagas
- CARGOS GERAIS
- Coordenador
- Pedagogo
- Professor I – Educação Infantil
- Professor A – Séries Iniciais
- Professor B – Artes
- Professor B – Ciências
- Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
- Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
- Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez
- Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez
- Professor de Educação Especial – Tradutor e Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
- Professor de Educação Especial – Deficiência Visual
- Professor B – Educação Física
- Professor B – Ensino Religioso
- Professor B – Geografia
- Professor B – História
- Professor B – Língua Inglesa
- Professor B – Língua Portuguesa
- Professor B – Matemática
- Professor B – Música
- Professor B – Tecnologias Educacionais
- TEMPO INTEGRAL
- Coordenador
- Pedagogo – Para Função de Coordenador Pedagógico
- Pedagogo – Para Função de Articulador de Aprendizagem
- Professor I – Educação Infantil
- Professor A – Séries Iniciais
- Professor B – Artes
- Professor B – Ciências
- Professor de Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla
- Professor de Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação
- Professor de Educação Especial – Bilíngue – Surdez
- Professor de Educação Especial – Libras/Deficiências De Surdez
- Professor de Educação Especial – Tradutor E Intérprete - Língua Portuguesa – Libras: Surdez
- Professor de Educação Especial – Deficiência Visual
- Professor B – Educação Física
- Professor B – Ensino Religioso
- Professor B – Geografia
- Professor B – História
- Professor B – Língua Inglesa
- Professor B – Língua Portuguesa
- Professor B – Matemática
- Professor B – Tecnologias Educacionais