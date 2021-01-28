Mais de 200 vagas para residências médicas e multiprofissionais no ES

Oportunidades para Residência Médica no ES Crédito: Pixabay

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) está com inscrições abertas para mais de 200 vagas em residências para o ano de 2021. A oferta é de 59 oportunidades para o Programa de Residência Médica e 144 para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos. Clique aqui para ler os editais.

Os interessados podem se inscrever das 9 horas do dia 8 de fevereiro até as 12 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, por meio de um formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A taxa de participação é de R$ 400 para os médicos e R$ 200 para os demais profissionais.

De acordo com o instituto, para o Programa de Residência Médica são quatro vagas para Acupuntura; quatro para Homeopatia, 24 para Medicina de Família e Comunidade e duas para Medicina Intensiva. A duração desses programas é de dois anos.

Há ainda nove oportunidades para residência em Psiquiatria e 16 para Pediatria, com duração de três anos.

A seleção é a aberta a candidatos que tenham concluído o curso de Medicina; que estejam na condição de estudante concluinte da graduação desde que o conclua antes da data da matrícula; ou que tenham concluído o curso no exterior, brasileiros ou não, desde que tenham o diploma de médico validado por instituição nacional e inscrição no CRM/ES.

Já para o Programa Residência Multiprofissionais em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos, as vagas são para diversas categorias profissionais como Biologia, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Nutrição.

A carga horária é de 60h semanais, com duração mínima de dois anos e em regime de dedicação exclusiva.

São 36 vagas para Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde); 28 para Cuidados Paliativos; 20 para Saúde Mental; e 60 para Saúde da Família.