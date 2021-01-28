AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Área da saúde

Mais de 200 vagas para residências médicas e multiprofissionais no ES

Inscrições poderão ser feitas de 8 a 11 de fevereiro de 2021; confira quais são as especialidades oferecidas no processo seletivo

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:22
Médico temporário
Oportunidades para Residência Médica no ES Crédito: Pixabay
O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) está com inscrições abertas para mais de 200 vagas em residências para o ano de 2021. A oferta é de 59 oportunidades para o Programa de Residência Médica e 144 para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos. Clique aqui para ler os editais. 
Os interessados podem se inscrever das 9 horas do dia 8 de fevereiro até as 12 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, por meio de um formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico www.objetivas.com.br. A taxa de participação é de R$ 400 para os médicos e R$ 200 para os demais profissionais.
De acordo com o instituto, para o Programa de Residência Médica são quatro vagas para Acupuntura; quatro para Homeopatia, 24 para Medicina de Família e Comunidade e duas para Medicina Intensiva. A duração desses programas é de dois anos.
Há ainda nove oportunidades para residência em Psiquiatria e 16 para Pediatria, com duração de três anos.

Veja Também

Abertas mais de 180 vagas de estágio no ES com bolsa até R$ 2,2 mil

A seleção é a aberta a candidatos que tenham concluído o curso de Medicina; que estejam na condição de estudante concluinte da graduação desde que o conclua antes da data da matrícula; ou que tenham concluído o curso no exterior, brasileiros ou não, desde que tenham o diploma de médico validado por instituição nacional e inscrição no CRM/ES.
Já para o Programa Residência Multiprofissionais em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos, as vagas são para diversas categorias profissionais como Biologia, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Nutrição.
A carga horária é de 60h semanais, com duração mínima de dois anos e em regime de dedicação exclusiva.
São 36 vagas para Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde); 28 para Cuidados Paliativos; 20 para Saúde Mental; e 60 para Saúde da Família.
As provas serão aplicadas no dia 20 de fevereiro e serão compostas por etapa única de avaliação constituída de prova objetiva, de caráter eliminatório/classificatório. Já o início das atividades está marcado para 1º de março deste ano.

Veja Também

Novo hospital em Linhares vai abrir 237 vagas de emprego

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Abertas 1.436 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Saúde Vagas (ES) SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados