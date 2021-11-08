Magalu lança curso de programação para pessoas com mais de 40 anos

O Magalu, plataforma digital de vendas pela internet, está com inscrições abertas para seu novo programa de formação em tecnologia , o Desenvolve 40+. São 100 bolsas destinadas a pessoas com 40 anos ou mais. Do total de vagas, 50% serão destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, além de serem abertas ao público interno da empresa.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para assistir aulas on-line às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h, morar no Brasil e ter desejo de aprender. Não é necessário conhecimento prévio em tecnologia.

De acordo com a empresas, o projeto é desenvolvido com a escola de programação Let’s Code e vai promover a formação em tecnologia (Python).

Curso de programação vai inserir no mercado de trabalho que tem mais de 40 anos Crédito: Freepik

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de novembro, no endereço eletrônico do programa.

O curso terá 200 horas e duração de três meses. Conforme a programação, serão 108 horas de exibições ao vivo, de forma remota, três vezes por semana, e 92 horas de conteúdo assíncrono on-line, em que o estudante pode assistir quando quiser. A formação abrange desde os primeiros conceitos de programação até os níveis complexos da linguagem Python.

O objetivo do curso é formar programadores para uma área que sofre com a escassez de mão de obra e, ainda, inserir profissionais de 40 anos ou mais, que também são afetados pelas dificuldades do mercado de trabalho.

A área de tecnologia do Magalu, o Luizalabs, tem apenas 14,2% dos profissionais têm este perfil. Desta forma, a formação vai permitir que a companhia tenha um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.

No final do curso, os participantes terão a chance de participar do processo seletivo no Luizalabs e concorrer a uma vaga de emprego na empresa.