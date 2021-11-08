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Magalu lança curso de programação para pessoas com mais de 40 anos

Empresa vai oferecer 100 bolsas de capacitação; objetivo do programa é promover a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 15:51

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:51

O Magalu, plataforma digital de vendas pela internet, está com inscrições abertas para seu novo programa de formação em tecnologia, o Desenvolve 40+. São 100 bolsas destinadas a pessoas com 40 anos ou mais. Do total de vagas, 50% serão destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, além de serem abertas ao público interno da empresa.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para assistir aulas on-line às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h, morar no Brasil e ter desejo de aprender. Não é necessário conhecimento prévio em tecnologia.
De acordo com a empresas, o projeto é desenvolvido com a escola de programação Let’s Code e vai promover a formação em tecnologia (Python). 
Curso de programação vai inserir no mercado de trabalho que tem mais de 40 anos
Curso de programação vai inserir no mercado de trabalho que tem mais de 40 anos Crédito: Freepik
As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de novembro, no endereço eletrônico do programa. 
O curso terá 200 horas e duração de três meses. Conforme a programação, serão 108 horas de exibições ao vivo, de forma remota, três vezes por semana, e 92 horas de conteúdo assíncrono on-line, em que o estudante pode assistir quando quiser. A formação abrange desde os primeiros conceitos de programação até os níveis complexos da linguagem Python.
O objetivo do curso é formar programadores para uma área que sofre com a escassez de mão de obra e, ainda, inserir profissionais de 40 anos ou mais, que também são afetados pelas dificuldades do mercado de trabalho.
A área de tecnologia do Magalu, o Luizalabs, tem apenas 14,2% dos profissionais têm este perfil. Desta forma, a formação vai permitir que a companhia tenha um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.
No final do curso, os participantes terão a chance de participar do processo seletivo no Luizalabs e concorrer a uma vaga de emprego na empresa.
De acordo com informações da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), até 2024 seria necessário contratar, em média, 70 mil pessoas por ano para suprir as necessidades deste mercado, sendo que anualmente, são formados 40 mil profissionais.

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