Estão abertas as inscrições para novos cursos on-line do programa Qualificar ES. A oferta é de 32.500 vagas destinadas a quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.
Os interessados podem se inscrever até 14 de abril de 2022, no site do programa. De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), responsável pelos treinamentos, serão aceitas duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação. As aulas da área da Saúde exigem que os participantes tenham mais de 18 anos.
As relações dos candidatos classificados serão divulgadas no endereço eletrônico do programa no dia 20 de abril de 2022. Os selecionados farão os cursos no período de 26 de abril a 29 de julho de 2022.
A carga horária é de 120 horas. Só terá direito ao certificado do curso o aluno que obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso.
Governo do ES abre mais de 32 mil vagas em cursos pela internet
CONFIRA OS CURSOS
- Agente Epidemiológico
- Assistente de Faturamento
- Assistente de Recursos Humanos
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Creche
- E-Commerce
- Educação Especial e Inclusiva
- Inglês Básico
- Panificação
- Recepcionista
- Secretaria Escolar
- Segurança no Trabalho
- Word e Excel