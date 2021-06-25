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Vila Velha e João Neiva

Governo do ES abre 575 vagas em 12 cursos técnicos de graça

Oportunidades estão disponíveis nos Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho e Talmo Luiz Silva; interessados podem se inscrever até 5 de julho

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:47
Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais
Entre os cursos oferecidos no Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, está o de Produção de Jogos Digitais Crédito: Sectides/Divulgação
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para 575 vagas em 12 cursos técnicos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades estão disponíveis nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva. As duas escolas integram a estrutura da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
A seleção é aberta a candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o terceiro ano. Para o caso do curso técnico em Estética, que é da Área da Saúde, há ainda a exigência de ter a idade mínima de 18 anos. Os treinamentos são voltados para quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou empreender.
Os estudantes poderão optar por cursos que tenham a duração de um ou dois anos. As aulas acontecem pela manhã, à tarde ou à noite, a partir do segundo semestre de 2021. Clique aqui para consultar o edital. 
Os interessados devem se inscrever até 5 de julho. Para isso, é necessário acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal. O candidato não poderá utilizar dados de outras pessoas. Caso já tenha cadastro no Acesso Cidadão, não será necessário refazê-lo.
Em seguida, ele deve acessar o www.selecaoaluno.es.gov.br  para preenchimento da ficha de inscrição. O candidato só pode optar por uma escola, um curso e um turno.
De acordo com o edital, a classificação será feita com base nas pontuações da média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2020, ou ao último ano em que o candidato cursou o terceiro ano do Ensino Médio, observando-se até duas casas decimais, sem arredondamentos.
Serão classificados para matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados. O resultado será divulgado no dia 6 de julho, a partir das 16 horas.
O CEET Talmo Luiz Silva, de João Neiva, conta com 230 oportunidades para os cursos de Administração (50), Automação Industrial (25), Estética (40), Gastronomia (40), Mecânica (25) e Segurança do Trabalho (50).
Já no CEET Vasco Coutinho, de Vila Velha, a oferta é de 345 vagas, distribuídas da seguinte maneira: Administração (90), Estética (20), Eventos (50), Informática (30), Logística (30), Modelagem do Vestuário (75), Produção de Moda (25) e Programação de Jogos Digitais (25).
As aulas poderão ser realizadas presencialmente, no sistema híbrido de ensino ou totalmente on-line, obedecendo ao Mapa de Risco Covid-19, divulgado semanalmente pela Governo do Estado do Espírito Santo.

CONFIRA OS CURSOS

JOÃO NEIVA

CEET Talmo Luiz Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
  • Cursos:
  • Administração (50)
  • Automação Industrial (25)
  • Estética (40)
  • Gastronomia (40)
  • Mecânica (25)
  • Segurança do Trabalho (50)

VILA VELHA

CEET Vasco Coutinho, Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha
  • Cursos: 
  • Administração (90)
  • Estética (20)
  • Eventos (50)
  • Informática (30)
  • Logística (30)
  • Modelagem do Vestuário (75)
  • Produção de Moda (25)
  • Programação de Jogos (25)

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