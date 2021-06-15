Governo do ES abre 26 mil novas vagas para cursos on-line de graça

Aulas serão realizadas pela internet Crédito: Pixabay



governo do Estado está com inscrições abertas para 26 mil novas vagas em cursos on-line de graça. São 13 opções de qualificação com carga horária de 120 horas cada. As inscrições podem ser feitas até 22 de junho de 2021, pelo site do programa Qualificar ES.

O 2º ciclo do projeto é destinado a quem quer dar uma turbinada no currículo para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento do edital; ter acesso à internet; e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Ele terá que informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o e-mail pessoal.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), é possível optar por até um curso.

A classificação será feita pela ordem de inscrição dos candidatos, e os resultados serão divulgados no dia 30 de junho. As aulas estão previstas para começar em 6 de julho e terminar em 10 de setembro.

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