Governo do ES abre 243 novas vagas em cursos de graça

Oportunidades para fazer curso de qualificação de idosos Crédito: Freepik

Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula, seja alfabetizado e more nas cidades onde os cursos são realizados. As qualificações de cuidador infantil, cuidador de idosos e balconista de farmácia têm como requisito a idade mínima de 18 anos.

A carga horária varia de 90 a 120 horas. Em Vila Velha, são 213 oportunidades, distribuídas pelos seguintes cursos: Assistente de Logística, Recepcionista, Auxiliar de Estoque e Armazenamento, Auxiliar de Departamento Pessoal, Cuidador Infantil, Inglês Básico, Balconista de Farmácia, Panificação, Montador e Reparador de Computadores e Auxiliar de Rotinas Administrativas. Já em Alfredo Chaves, a oferta é de 30 vagas, sendo 16 para Cuidador Infantil e 15 para Cuidador de Idosos.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 6 de julho, no site www.qualificar.es.gov.br . O resultado com o nome dos classificados será divulgado no site do programa no dia 9 de julho.

O programa Qualificar ES é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), e tem como objetivo oferecer cursos voltados para quem quer aprender uma nova profissão ou dar uma turbinada no currículo.

CONFIRA AS VAGAS

ALFREDO CHAVES

Local dos cursos: CRAS de Alfredo Chaves, Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87, Parque Residencial, Alfredo Chaves.

Cursos:

Cuidador infantil (15)

Cuidador de idosos (15)

VILA VELHA

Local dos cursos: EEEFM Adolfina Zamprogno, Rua Sebastião Gaiba, s/nº, Vila Garrido, Vila Velha.

Cursos:

Assistente de logística (14)

Recepcionista (14)

Local dos cursos: Igreja do Evangelho Quadrangular - Família Barramares, Rua Dom Américo, 497, Barramares, Vila Velha.

Cursos:

Auxiliar de estoque e armazenamento (20)

Auxiliar de departamento pessoal (20)

Local dos cursos: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/nº, Cristóvão Colombo, Vila Velha.

Cursos:

Cuidador infantil (16)

Inglês básico (16)

Balconista de farmácia (16)

Panificação (16)

Local do curso: Igreja Batista - Terra Vermelha, Rua Boa Esperança, 30, Terra Vermelha, Vila Velha.

Curso:

Inglês básico (20)

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Barramares, Av. Amaral Peixoto, 215, Barramares, Vila Velha.

Curso:

Montador e reparador de computadores (15)

Local do curso: Templo Batista de Jabaeté, Rua Magnólia, 22, Jabaeté, Vila Velha.

Curso:

Auxiliar de rotinas administrativas (16)

Local do curso: CRAS Alvorada, Rua Augusto Clóvis dos Santos, s/nº, Alvorada, Vila Velha.