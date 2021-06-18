Governo do ES abre 101 novas vagas em cursos de qualificação

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de junho de 2021, no site . O programa é desenvolvido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

O edital nº 006/2021 prevê o preenchimento de 70 vagas. Deste total, 40 serão oferecidas em Anchieta. As opções são para os cursos de almoxarife e auxiliar de rotinas administrativas. Já o edital nº 007/2021 conta com 31 oportunidades somente para mulheres que moram em Vila Velha.

Para concorrer a uma vaga, é necessário ter no mínimo 16 anos no ato da inscrição, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, lembrando que a oferta voltada às mulheres só aceita concorrentes do sexo feminino.

OUTRAS VAGAS

Também estão abertas as inscrições para 26 mil novas vagas em cursos de qualificação on-line. As inscrições podem ser feitas até 22 de junho, no site

CONFIRA AS VAGAS

Anchieta

Local do curso: CRAS de Anchieta, Rua Governador Dias Lopes, 137, Centro.



Vagas:



Almoxarife (20)

Auxiliar de rotinas administrativas (20)

Sooretama

Local do curso: CRAS de Sooretama, Rua Projetada, s/nº, Córrego Alegre.



Vagas:



Marketing - Divulgando o seu Negócio (15)

Administração de pequenos negócios (15)

QUALIFICAR ES MULHER

Vila Velha

Local do curso: EEEFM Sílvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato.

Vagas:

Maquiagem (15)

Local do curso: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/nº, Cristóvão Colombo.

