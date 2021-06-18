Governo do ES abre 101 novas vagas em cursos de qualificação

O governo do ES divulgou nesta sexta-feira (18) novos editais para cursos presenciais do programa Qualificar ES. A oferta é de 101 oportunidades, distribuídas pelos municípios de Anchieta, Sooretama e Vila Velha. As qualificações são de graça e têm carga horária de 120 horas.
Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de junho de 2021, no site. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
O edital nº 006/2021 prevê o preenchimento de 70 vagas. Deste total, 40 serão oferecidas em Anchieta. As opções são para os cursos de almoxarife e auxiliar de rotinas administrativas. Já o edital nº 007/2021 conta com 31 oportunidades somente para mulheres que moram em Vila Velha.
Para concorrer a uma vaga, é necessário ter no mínimo 16 anos no ato da inscrição, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, lembrando que a oferta voltada às mulheres só aceita concorrentes do sexo feminino.
OUTRAS VAGAS
As inscrições para as vagas em cursos presenciais do Qualificar ES foram prorrogadas até domingo, dia 20 de junho, no site. A oferta é de 2.303 oportunidades, sendo 424 destinadas apenas para mulheres. Para os cursos de ampla concorrência, são 1.879 vagas, distribuídas por 34 opções de cursos destinados aos moradores de 15 municípios. Há ainda 10 opções de qualificação para as mulheres. Neste caso, são 424 oportunidades em dez municípios.
Também estão abertas as inscrições para 26 mil novas vagas em cursos de qualificação on-line. As inscrições podem ser feitas até 22 de junho, no site.
CONFIRA AS VAGAS
Anchieta
Local do curso: CRAS de Anchieta, Rua Governador Dias Lopes, 137, Centro.
- Vagas:
- Almoxarife (20)
- Auxiliar de rotinas administrativas (20)
Sooretama
Local do curso: CRAS de Sooretama, Rua Projetada, s/nº, Córrego Alegre.
- Vagas:
- Marketing - Divulgando o seu Negócio (15)
- Administração de pequenos negócios (15)
QUALIFICAR ES MULHER
Vila Velha
Local do curso: EEEFM Sílvio Rocio, Rua Santa Terezinha, s/nº, São Torquato.
- Vagas:
- Maquiagem (15)
Local do curso: Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, Rua Tomás Antônio Gonzaga, s/nº, Cristóvão Colombo.
- Vagas:
- Maquiagem (16)