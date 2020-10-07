Fintech europeia abre 30 vagas de emprego em Vitória

A fintech europeia Trustly Inc vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios na Europa, nos Estados Unidos e em Vitória. As contratações estão previstas para ocorrer até dezembro.
As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedores de Software, Analistas de Teste, Suporte ao Cliente, Segurança da Informação, DevOps, Cientistas e Analistas de Dados, DBA, entre outros. Os interessados podem se inscrever no site: Trustly.
De acordo com a gerente de RH da empresa, Jacqueline Almeida, hoje são aproximadamente 60 profissionais que trabalham no escritório na Enseada do Suá, em Vitória. Além da remuneração, segundo ela, a fintech fornece outros pacotes de benefícios como aulas de inglês, kit boas-vindas com Macbook e iPhone, snacks, flexibilidade de horário, home office e happy hour com live exclusiva para os funcionários.
A fintech é uma alternativa de pagamento on-line e móvel que permite pagar ou receber usando as informações do usuário final - ID do banco on-line e senha. “O produto estabelece uma conexão segura entre o banco on-line com o site da compra, sem armazenar ou compartilhar as informações de seus usuários. Os clientes são grandes empresas como Dell, Draft Kings, Money Gram, Wester Union entre outros”, explica a gerente.
Anteriormente conhecida como PayWithMyBank e fundada em 2012 no Vale do Silício, a empresa juntou forças com a Trustly em 2019 para se tornar a líder mundial de pagamentos via on-line banking, operando em mais de 30 países em diversos continentes.
CONFIRA OS CARGOS
- Vagas: 30
- Cargos:
- Desenvolvedores de Software
- Analistas de Teste
- Suporte ao Cliente
- Segurança da Informação
- DevOps
- Cientistas de Dados
- Analistas de Dados
- DBA
- Entre outros
- Como se candidatar: Os interessados podem se inscrever no site: Trustly.