Fintech europeia abre 30 vagas de emprego em Vitória

Fintech sueca contrata profissionais de TI Crédito: Pixabay

A fintech europeia Trustly Inc vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios na Europa, nos Estados Unidos e em Vitória . As contratações estão previstas para ocorrer até dezembro.

As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedores de Software, Analistas de Teste, Suporte ao Cliente, Segurança da Informação, DevOps, Cientistas e Analistas de Dados, DBA, entre outros. Os interessados podem se inscrever no site: Trustly

De acordo com a gerente de RH da empresa, Jacqueline Almeida, hoje são aproximadamente 60 profissionais que trabalham no escritório na Enseada do Suá, em Vitória. Além da remuneração, segundo ela, a fintech fornece outros pacotes de benefícios como aulas de inglês, kit boas-vindas com Macbook e iPhone, snacks, flexibilidade de horário, home office e happy hour com live exclusiva para os funcionários.

A fintech é uma alternativa de pagamento on-line e móvel que permite pagar ou receber usando as informações do usuário final - ID do banco on-line e senha. “O produto estabelece uma conexão segura entre o banco on-line com o site da compra, sem armazenar ou compartilhar as informações de seus usuários. Os clientes são grandes empresas como Dell, Draft Kings, Money Gram, Wester Union entre outros”, explica a gerente.

Anteriormente conhecida como PayWithMyBank e fundada em 2012 no Vale do Silício, a empresa juntou forças com a Trustly em 2019 para se tornar a líder mundial de pagamentos via on-line banking, operando em mais de 30 países em diversos continentes.

CONFIRA OS CARGOS

Vagas: 30

Cargos:

Desenvolvedores de Software



Analistas de Teste



Suporte ao Cliente



Segurança da Informação



DevOps



Cientistas de Dados



Analistas de Dados



DBA



Entre outros

