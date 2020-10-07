Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Fintech europeia abre 30 vagas de emprego em Vitória

Startup fornece pacotes de benefícios como aulas de inglês, kit boas-vindas, snacks, flexibilidade de horário, home office e happy hour com live exclusiva para os funcionários
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 out 2020 às 16:04

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 16:04

Fintech sueca contrata profissionais de TI
Fintech sueca contrata profissionais de TI Crédito: Pixabay
A fintech europeia Trustly Inc vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios na Europa, nos Estados Unidos e em Vitória. As contratações estão previstas para ocorrer até dezembro.
As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedores de Software, Analistas de Teste, Suporte ao Cliente, Segurança da Informação, DevOps, Cientistas e Analistas de Dados, DBA, entre outros. Os interessados podem se inscrever no site: Trustly.
De acordo com a gerente de RH da empresa, Jacqueline Almeida, hoje são aproximadamente 60 profissionais que trabalham no escritório na Enseada do Suá, em Vitória. Além da remuneração, segundo ela, a fintech fornece outros pacotes de benefícios como aulas de inglês, kit boas-vindas com Macbook e iPhone, snacks, flexibilidade de horário, home office e happy hour com live exclusiva para os funcionários.
A fintech é uma alternativa de pagamento on-line e móvel que permite pagar ou receber usando as informações do usuário final - ID do banco on-line e senha. “O produto estabelece uma conexão segura entre o banco on-line com o site da compra, sem armazenar ou compartilhar as informações de seus usuários. Os clientes são grandes empresas como Dell, Draft Kings, Money Gram, Wester Union entre outros”, explica a gerente.
Anteriormente conhecida como PayWithMyBank e fundada em 2012 no Vale do Silício, a empresa juntou forças com a Trustly em 2019 para se tornar a líder mundial de pagamentos via on-line banking, operando em mais de 30 países em diversos continentes.

CONFIRA OS CARGOS

  • Vagas: 30
  • Cargos:
  • Desenvolvedores de Software
  • Analistas de Teste
  • Suporte ao Cliente
  • Segurança da Informação
  • DevOps
  • Cientistas de Dados
  • Analistas de Dados
  • DBA
  • Entre outros
  • Como se candidatar: Os interessados podem se inscrever no site: Trustly.

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Semana começa com 1.610 vagas de emprego nos Sines do ES

Imetame abre vagas de emprego para profissionais de 3 cidades do ES

ES deve criar 16,5 mil empregos com novas regras para petróleo e gás

Desativação de campos de petróleo vai criar 2 mil empregos no ES

Obras de R$ 1 bi em porto da Imetame vão criar até 950 empregos em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Tecnologia Vagas (ES) Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados