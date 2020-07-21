Fábrica de máquinas vai abrir 300 vagas de emprego em nova unidade no ES

O CEO da Fimag, Rômulo Barreto, afirma que a ampliação da empresa foi necessária para atender à crescente demanda do mercado e, também, pelas boas condições de investimento encontradas no município de Linhares.

O diretor também destaca a localização do empreendimento. A escolha pelo loteamento foi consequência de uma soma de fatores positivos. Estimulados pelo aquecimento do mercado, buscamos uma localização estratégica em termos de área, infraestrutura e movimentação logística. Desenvolvemos, cada vez mais, equipamentos com grandes dimensões e a nova sede permitirá melhores condições para produção e transporte, inclusive com redução no custo do frete, afirma.