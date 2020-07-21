Fábrica de máquinas vai abrir 300 vagas de emprego em nova unidade no ES

A empresa capixaba Fimag vai abrir até 300 novas vagas de emprego com a inauguração de uma nova unidade no Polo Empresarial VTO, em Linhares. A nova sede da fabricante de equipamentos para beneficiamento de grãos, produzirá máquinas agrícolas e peças industriais sob encomenda.
A fase de contratação começará dentro de 90 dias. Inicialmente, 85 postos serão abertos e depois mais 160, podendo chegar até 300 vagas. A procura será para os cargos de: soldador, caldeireiro, montador, ajudante industrial, operador de empilhadeiras, entre outros. Os interessados devem enviar seus currículos para [email protected].
Por conta da pandemia do novo coronavírus, que demandou uma série de novos procedimentos para que a empresa trabalhasse conforme as orientações dos serviços municipal e estadual de saúde e das chuvas de maio, as obras registraram um pequeno atraso, mas, mesmo assim, segundo a empresa, serão entregues em 2020.
O CEO da Fimag, Rômulo Barreto, afirma que a ampliação da empresa foi necessária para atender à crescente demanda do mercado e, também, pelas boas condições de investimento encontradas no município de Linhares.
O diretor também destaca a localização do empreendimento. A escolha pelo loteamento foi consequência de uma soma de fatores positivos. Estimulados pelo aquecimento do mercado, buscamos uma localização estratégica em termos de área, infraestrutura e movimentação logística. Desenvolvemos, cada vez mais, equipamentos com grandes dimensões e a nova sede permitirá melhores condições para produção e transporte, inclusive com redução no custo do frete, afirma.
CONFIRA AS VAGAS
- Soldador
- Caldeireiro
- Montador
- Ajudante industrial
- Operador de empilhadeira
- Fonte rolante
- Motorista
- Operador muck
- Estoquista
- Porteiro com experiência em notas fiscais.
Envio de currículos para: [email protected].