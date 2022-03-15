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Modalidade on-line

800 vagas abertas em cursos gratuitos do Pronatec no ES

Serão ofertadas 11 opções de qualificação em cursos on-line, com carga horária que varia entre 160 e 240 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 mar 2022 às 11:21

Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:21

tecnologia; celular; computador
As vagas são para cursos gratuitos e on-lines Crédito: Pixabay
As inscrições para 800 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD), estão abertas. Os interessados têm até o dia 24 de março para se inscrever no site Inovação e Desenvolvimento.
As oportunidades fazem parte da 6ª oferta do Pronatec Jovem FIC On-line e as informações estão no edital nº 001/2022. Ao todo, são 11 opções de cursos on-line gratuitos com carga horária que varia entre 160 e 240 horas. Veja quais são a seguir:
  • Agente de Microcrédito;
  • Assistente Administrativo;
  • Assistente de Contabilidade;
  • Assistente de Despachante Aduaneiro;
  • Assistente de Faturamento;
  • Assistente de Recursos Humanos;
  • Assistente de Secretaria Escolar;
  • Balconista de Farmácia;
  • Higienista de Serviços de Saúde;
  • Operador de Supermercados;
  • Promotor de Vendas.
Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos. Em relação ao nível de escolaridade, é preciso estar atento ao edital, pois muda de acordo com o curso escolhido. Além disso, no ato da inscrição só será possível realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. Já a lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 07 de abril e a de suplentes e desclassificados, no dia 25 de abril.

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