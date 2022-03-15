800 vagas abertas em cursos gratuitos do Pronatec no ES

As inscrições para 800 vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD), estão abertas. Os interessados têm até o dia 24 de março para se inscrever no site Inovação e Desenvolvimento.
As oportunidades fazem parte da 6ª oferta do Pronatec Jovem FIC On-line e as informações estão no edital nº 001/2022. Ao todo, são 11 opções de cursos on-line gratuitos com carga horária que varia entre 160 e 240 horas. Veja quais são a seguir:
- Agente de Microcrédito;
- Assistente Administrativo;
- Assistente de Contabilidade;
- Assistente de Despachante Aduaneiro;
- Assistente de Faturamento;
- Assistente de Recursos Humanos;
- Assistente de Secretaria Escolar;
- Balconista de Farmácia;
- Higienista de Serviços de Saúde;
- Operador de Supermercados;
- Promotor de Vendas.
Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos. Em relação ao nível de escolaridade, é preciso estar atento ao edital, pois muda de acordo com o curso escolhido. Além disso, no ato da inscrição só será possível realizar uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
A classificação será realizada de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. Já a lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 07 de abril e a de suplentes e desclassificados, no dia 25 de abril.