Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Vitória

Curso de Designer de Sobrancelha é oferecido no Qualificar ES Crédito: Reprodução intenet

O Programa Qualificar ES vai abrir 1.250 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em Vitória . Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Qualificar até 8 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS

VITÓRIA

Local do curso: Igreja Assembleia De Deus Bairro Da Penha, Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha

- Cursos:

Cuidador De Idosos: 40

Agente Comunitário De Saúde: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados, Rua Vinte e Três De Abril, 35, Santo André

- Cursos:

Auxiliar De Faturamento: 40

Local dos cursos: Igreja Evangélica Unção De Deus, Rodovia Serafim Derenzi, 5615, Redenção

- Cursos

Panificação: 35

Confeitaria: 35

Doces Para Festas: 35

Inglês Básico: 30

Maquiador: 30

Design De Sobrancelhas: 30

Local dos cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras) Resistência, Rua Tancredo Neves, 79, Resistência

- Cursos:

Fotografia: 35

Local do curso: Movimento Comunitário De Resistência, Rua Da Luta, 88, Bairro Resistência

- Cursos:

Berçarista: 35

Cuidador De Idosos: 35

Local dos cursos: Movimento Comunitário Do Bairro São Pedro, Avenida Quatro De Setembro, 13, São Pedro

- Cursos:

Decoração De Festas: 35

Recepcionista: 35

Local dos cursos: Multivix Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras

- Cursos

Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 40

Local dos cursos: Associação De Moradores Solon Borges, Rua Alexandre Martins De Figueiredo, 96 - Solon Borges

- Cursos:

Recepcionista: 40

Porteiro: 40

Auxiliar De Recursos Humanos: 40

Design De Sobrancelhas: 40

Maquiador: 40

Inglês Básico: 40

Auxiliar De Logística E Produção: 40

Agente Comunitário De Saúde: 40

Gestão Financeira De Pequenas E Médias Empresas: 40

Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade

- Cursos:

Porteiro: 30

Local dos cursos: Centro Comunitário Ilha De Santa Maria, Rua Hermes Curry Carneiro, 282, Ilha de Santa Maria

- Cursos

Preparação De Salgados: 40

Doces Para Festas: 40

Confeitaria: 40

Qualificar ES Mulher

Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados - Ceu, Rua Vinte E Três De Abril, 35, Santo André, Vitória

- Cursos:

Design De Sobrancelhas: 35

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Nova Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Afonso Sarlo, 260 - Jesus De Nazareth

- Cursos:

Maquiador: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Antiga Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus De Nazareth

- Cursos

Costura: 75

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade

- Cursos