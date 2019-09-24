Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Vitória

O Programa Qualificar ES vai abrir 1.250 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais em Vitória. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Qualificar até 8 de outubro.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
VITÓRIA
Local do curso: Igreja Assembleia De Deus Bairro Da Penha, Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha
- Cursos:
Cuidador De Idosos: 40
Agente Comunitário De Saúde: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados, Rua Vinte e Três De Abril, 35, Santo André
- Cursos:
Auxiliar De Faturamento: 40
Local dos cursos: Igreja Evangélica Unção De Deus, Rodovia Serafim Derenzi, 5615, Redenção
- Cursos
Panificação: 35
Confeitaria: 35
Doces Para Festas: 35
Inglês Básico: 30
Maquiador: 30
Design De Sobrancelhas: 30
Local dos cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras) Resistência, Rua Tancredo Neves, 79, Resistência
- Cursos:
Fotografia: 35
Local do curso: Movimento Comunitário De Resistência, Rua Da Luta, 88, Bairro Resistência
- Cursos:
Berçarista: 35
Cuidador De Idosos: 35
Local dos cursos: Movimento Comunitário Do Bairro São Pedro, Avenida Quatro De Setembro, 13, São Pedro
- Cursos:
Decoração De Festas: 35
Recepcionista: 35
Local dos cursos: Multivix Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras
- Cursos
Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 40
Local dos cursos: Associação De Moradores Solon Borges, Rua Alexandre Martins De Figueiredo, 96 - Solon Borges
- Cursos:
Recepcionista: 40
Porteiro: 40
Auxiliar De Recursos Humanos: 40
Design De Sobrancelhas: 40
Maquiador: 40
Inglês Básico: 40
Auxiliar De Logística E Produção: 40
Agente Comunitário De Saúde: 40
Gestão Financeira De Pequenas E Médias Empresas: 40
Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade
- Cursos:
Porteiro: 30
Local dos cursos: Centro Comunitário Ilha De Santa Maria, Rua Hermes Curry Carneiro, 282, Ilha de Santa Maria
- Cursos
Preparação De Salgados: 40
Doces Para Festas: 40
Confeitaria: 40
Qualificar ES Mulher
Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados - Ceu, Rua Vinte E Três De Abril, 35, Santo André, Vitória
- Cursos:
Design De Sobrancelhas: 35
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Nova Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Afonso Sarlo, 260 - Jesus De Nazareth
- Cursos:
Maquiador: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Antiga Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus De Nazareth
- Cursos
Costura: 75
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade
- Cursos
Decoração De Unhas: 30