Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Vila Velha

Curso de Designer de Sobrancelha é oferecido no Qualificar ES Crédito: Reprodução intenet

O Programa Qualificar ES vai 1.005 vagas cursos de qualificação profissional presenciais em Vila Velha . As inscrições podem ser feitas até 8 de outubro no site Qualificar

CONFIRA AS VAGAS

VILA VELHA

Local do curso: Casa Do Menino, Rua Princesa Isabe, S/N, São Torquato

- Cursos:

Informática: 20

Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 20

Maquiador: 35

Eletricista Instalador: 35

Local do curso: Assembléia De Deus Da Graça Ministério Ibes, Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha

- Cursos:

Confeitaria: 30

Local do curso: UMEF “Dijayro Gonçalves Lima”, Rua Presidente Kennedy, S/N, Bairro Barramares

- Cursos:

Fotografia: 35

Inglês Básico: 35

Informática: 50

Local dos cursos: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha, Av. Boa Vista, 531, Bairro Barramares

- Cursos:

Balconista De Farmácia: 35

Design De Sobrancelhas: 35

Local dos cursos: Igreja Assembléia De Deus Porta Formosa, Rua Evaldo Braga, 105, Ulisses Guimarães

- Cursos:

Doces Para Festas: 40

Panificação: 40

Auxiliar De Recursos Humanos: 30

Atendente De Estabelecimento De Saúde: 30

Design De Sobrancelhas: 30

Recepcionista: 30

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 30

Local dos cursos: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, Rua Itá, 1, São Conrado

- Cursos:

Auxiliar De Departamento Pessoal: 40

Cuidador Infantil: 40

Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 40

Maquiador: 40

Local dos cursos: UMEF Leonel De Moura Brizol, Estrada Capuaba, S/N, Santa Rita

- Cursos:

Decoração De Festas: 30

Auxiliar De Logística E Produção: 30

Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 30

Local do curso: Igreja Quadrangular, Avenida Fernando Antônio Da Silveira, 243, Santa Rita

- Cursos:

Recepcionista: 35

Local dos cursos: EMEF Maria Eleonora D'azevedo Pereira, Rua Jetibá, 95, Rio Marinho

- Cursos:

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35

Maquiador: 35

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Igreja Embaixada Da Família, Avenida Dos Estados, 40 - Jockey De Itaparica

- Cursos:

Bolos E Suas Variações:

Panificação

Biscoitos Caseiros



