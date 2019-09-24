Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Vila Velha

O Programa Qualificar ES vai 1.005 vagas cursos de qualificação profissional presenciais em Vila Velha. As inscrições podem ser feitas até 8 de outubro no site Qualificar.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
VILA VELHA
Local do curso: Casa Do Menino, Rua Princesa Isabe, S/N, São Torquato
- Cursos:
Informática: 20
Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 20
Maquiador: 35
Eletricista Instalador: 35
Local do curso: Assembléia De Deus Da Graça Ministério Ibes, Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha
- Cursos:
Confeitaria: 30
Local do curso: UMEF “Dijayro Gonçalves Lima”, Rua Presidente Kennedy, S/N, Bairro Barramares
- Cursos:
Fotografia: 35
Inglês Básico: 35
Informática: 50
Local dos cursos: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha, Av. Boa Vista, 531, Bairro Barramares
- Cursos:
Balconista De Farmácia: 35
Design De Sobrancelhas: 35
Local dos cursos: Igreja Assembléia De Deus Porta Formosa, Rua Evaldo Braga, 105, Ulisses Guimarães
- Cursos:
Doces Para Festas: 40
Panificação: 40
Auxiliar De Recursos Humanos: 30
Atendente De Estabelecimento De Saúde: 30
Design De Sobrancelhas: 30
Recepcionista: 30
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 30
Local dos cursos: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, Rua Itá, 1, São Conrado
- Cursos:
Auxiliar De Departamento Pessoal: 40
Cuidador Infantil: 40
Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 40
Maquiador: 40
Local dos cursos: UMEF Leonel De Moura Brizol, Estrada Capuaba, S/N, Santa Rita
- Cursos:
Decoração De Festas: 30
Auxiliar De Logística E Produção: 30
Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 30
Local do curso: Igreja Quadrangular, Avenida Fernando Antônio Da Silveira, 243, Santa Rita
- Cursos:
Recepcionista: 35
Local dos cursos: EMEF Maria Eleonora D'azevedo Pereira, Rua Jetibá, 95, Rio Marinho
- Cursos:
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35
Maquiador: 35
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso: Igreja Embaixada Da Família, Avenida Dos Estados, 40 - Jockey De Itaparica
- Cursos:
Bolos E Suas Variações:
Panificação
Biscoitos Caseiros