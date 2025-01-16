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3.511 vagas

Resultados de concurso dos Correios serão divulgados nesta sexta-feira (17)

Provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024, com a participação de um pouco mais de 1 milhão de candidatos. Lista estará disponível no site da empresa responsável pelo certame
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:26

Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória
Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os resultados do concurso dos Correios serão divulgados nesta sexta-feira (17). Pouco mais de 1 milhão de candidatos – 59,85% do total de inscritos – compareceram para fazer as provas, aplicadas no dia 15 de dezembro em todos os estados e no Distrito Federal.
Com editais abertos em outubro, os Correios ofereceram 3.511 vagas, sendo 3.099 para nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 para nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%), além de reserva de 10% para pessoas com deficiência.
As especialidades de nível superior são: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. O salário inicial é de R$ 6.872,48, mas, para engenheiros e arquitetos, as remunerações serão ajustadas para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302.
Já o salário inicial dos aprovados para as vagas de carteiro será de R$ 2.429,26. Mais informações podem ser encontradas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso.

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