Como tirar o cheiro de molhado do banco do carro

A temporada de chuvas deu uma pequena trégua, mas segundo a previsão do tempo tem muito mais água pra cair a partir dessa noite. E o pior é que deve durar até sexta-feira da próxima semana. Tomara que não, mas mesmo que o sol volte a brilhar mais uma vez, a umidade não nos deixa tão fácil assim. Principalmente no interior dos automóveis.
Carpete, banco e até o cinto de segurança ficam úmidos com aquele cheiro de cachorro molhado. Mas a boa notícia é que dá pra amenizar - e muito - este problema. Veja como neutralizar os maus odores causados pela umidade.
O ideal é lavar o interior do carro e depois colocar no console um recipiente sem tampa com uma ou duas colheres de sopa de bicarbonato. E deixar lá por 7 a 10 dias. O bicarbonato vai absorver os odores. Outra opção é espalhar sachês de sílica gel ou algum evita-mofo sachê que não junte água.
O bicarbonato, aliás, também deve ser aplicado no carpete do automóvel. Basta espalhar por toda a superfície, não é necessário aspirar. A ideia é deixar o bicarbonato no carpete absorvendo a umidade e reduzindo a proliferação de fungos. Depois coloque o tapete por cima do carpete. E pronto!
Limpe os cintos de segurança com álcool líquido de eucalipto, você encontra facilmente nos supermercados. Borrife ele puro por todo o cinto, deixe o carro aberto até evaporar por completo e secar. Se preferir, ligue o ar condicionado.
Agora, anote a receitinha pra borrifar nos bancos:
- 250 ml de água morna
- 1 colher de bicarbonato
- 10 gotas de óleo essencial ou aromatizador de ambiente
- 100 ml de vinagre de álcool
- 100 ml de álcool
Modo de fazer:
Em um vasilhame aberto, misture o bicarbonato na água morna até que se dissolva por completo. Adicione vagarosamente o vinagre, ele vai reagir com o bicarbonato e espumar um pouco. Depois que a espuma baixar, acrescente os demais ingredientes e coloque em um frasco borrifador spray.
Modo de usar:
Borrife nos estofados do carro a uma distância de 30 cm, a intenção é que caia como uma névoa para não ficar encharcado. Passe um pano e deixe secar.
Notas:
O aromatizador de ambiente é facilmente encontrado nos supermercados, marcas como Coala, Urbon, Kalipto.
O óleo essencial é encontrado em lojas de essências e produtos medicinais
Você pode substituir o óleo essencial ou o aromatizador de ambiente por 1 colher de sopa de amaciante de roupas de sua preferência. Se for concentrado use meia colher de sopa.
Depois é só colocar mãos à obra!