Como reter a atenção do público na era digital?

conexao digital Crédito: Divulgação

Está aí um grande desafio do nosso século: como reter a atenção dos consumidores. A disrupção das estruturas físicas e os constantes avanços tecnológicos vêm provocando um grau altíssimo de dificuldade de despertar a atenção das pessoas. Reter ficou muito mais difícil.

Está colocada diante da sociedade de consumo uma dualidade entre o mundo da comunicação através dos meios tradicionais e dos meios digitais. É nesse ambiente que as marcas buscam nossa atenção. Muitos acreditam que os meios digitais, por serem mais interativos, levam vantagem e se diferenciam no embate com os outros meios físicos tradicionais. Ledo engano. Nunca foi tão difícil captar e reter a atenção de um determinado público-alvo para entregar uma simples mensagem.

Os estudos têm mostrado que nos meios digitais, apesar do aumento exponencial do seu uso, o nível de dispersão é superior ao dos meios convencionais

Os estudos têm mostrado que nos meios digitais, apesar do aumento exponencial do seu uso, o nível de dispersão é superior ao dos meios convencionais. O primeiro estudo de que se tem notícia nessa área, feito em 1855, pelo professor alemão Hermann Ebbinghaus, já alertava sobre o esquecimento natural das pessoas. Ele conclui que após quatro semanas de exposição, 75% das informações aprendidas foram esquecidas na segunda semana e 95% na quarta.

Segundo o Ipsos Connect, instituto especializado em comunicação, em 1995 – numa época praticamente sem internet –, os consumidores recebiam em média duas mil mensagens publicitárias por dia. Já em 2015, esse número havia passado para seis mil mensagens publicitárias por dia. Ou seja, com tantos pontos de contato, o nível de esquecimento pode ter aumentado.

O que podemos concluir é que não será através da exclusão dos meios que aumentaremos o nível de retenção. Segundo, que o nível de interesse e a qualidade da publicidade têm influência direta sobre o resultado do que foi retido. Terceiro, que a repetição do conteúdo e a exposição das marcas ainda continuam sendo determinantes no que é de fato retido. E, por fim, que despertar o desejo dos consumidores e gerar maiores resultados de vendas está intrinsecamente ligado à atenção.

*O autor é publicitário e professor do curso de Comunicação Social da Ufes