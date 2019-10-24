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Guarda-roupa sem bagunça

Como organizar shorts e bermudas em gavetas

Manter as gavetas organizadas é um problema que atinge muita gente. Porém, tem solução!

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 09:05

Públicado em 

24 out 2019 às 09:05
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael
Manter a gaveta de shorts e bermudas organizada nem sempre é uma tarefa fácil. Sobrepostos dificultam o manuseio e é comum bagunçar toda a gaveta em busca daquele que se deseja usar. 
Mas o problema tem solução. E para acabar com isso, faça rolinhos e enfileire um atrás do outro, assim fica fácil organizar e manter a gaveta de short impecável e prática. 
Confira o passo a passo: 
Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael
1. Dobre o short ao meio;
Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael
2. Depois dobre o gancho / gavião trazendo o para dentro, formando um retângulo;
Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael
3. Siga dobrando o short duas ou três vezes, vai depender da profundidade da gaveta. Você também pode fazer um rolinho.
Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael
Pronto! Agora é só enfileirar por cor na gaveta. 

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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