Como organizar shorts e bermudas em gavetas

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael

Manter a gaveta de shorts e bermudas organizada nem sempre é uma tarefa fácil. Sobrepostos dificultam o manuseio e é comum bagunçar toda a gaveta em busca daquele que se deseja usar.

Mas o problema tem solução. E para acabar com isso, faça rolinhos e enfileire um atrás do outro, assim fica fácil organizar e manter a gaveta de short impecável e prática.

Confira o passo a passo:

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael

1. Dobre o short ao meio;

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael

2. Depois dobre o gancho / gavião trazendo o para dentro, formando um retângulo;

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael

3. Siga dobrando o short duas ou três vezes, vai depender da profundidade da gaveta. Você também pode fazer um rolinho.

Como dobrar bermudas em gavetas Crédito: Lucy Mizael