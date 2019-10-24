Como organizar shorts e bermudas em gavetas

Manter a gaveta de shorts e bermudas organizada nem sempre é uma tarefa fácil. Sobrepostos dificultam o manuseio e é comum bagunçar toda a gaveta em busca daquele que se deseja usar.
Mas o problema tem solução. E para acabar com isso, faça rolinhos e enfileire um atrás do outro, assim fica fácil organizar e manter a gaveta de short impecável e prática.
Confira o passo a passo:
1. Dobre o short ao meio;
2. Depois dobre o gancho / gavião trazendo o para dentro, formando um retângulo;
3. Siga dobrando o short duas ou três vezes, vai depender da profundidade da gaveta. Você também pode fazer um rolinho.
Pronto! Agora é só enfileirar por cor na gaveta.