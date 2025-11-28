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Vila natalina na Praça do Papa, Femusquim e youtuber Enaldinho: o guia de lazer no fim de semana

Acompanhe as dicas da jornalista Aline Almeida

Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 17:40

Publicado em 

28 nov 2025 às 17:40
Vila de Natal na Praça do Papa terá show de Fat Family e pista de patinação no gelo
Vila de Natal na Praça do Papa terá show de Fat Family e pista de patinação no gelo Crédito: Jansen Lube; Globo/ Evelyn Kosta
É hora de acompanhar o que movimenta a agenda cultural no Espírito Santo no último final de semana de novembro! A jornalista Aline Almeida traz os destaques no Sextou CBN. Entre os destaques, a Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória, será inaugurada nesta sexta-feira (28), na Enseada do Suá, com direito a show da banda Fat Family na noite de abertura. A entrada é gratuita, em todos os dias, e o espaço vai funcionar até 5 de janeiro de 2026.
Sextou CBN - 28-11-25
O clássico Festival de Música de Botequim (Femusquim) está de volta, e de casa nova. Agora chamado Sesc Femusquim, o evento retorna ao calendário cultural capixaba com programação gratuita e endereço reformulado: a Praça Misael Pena, no Centro de Vitória, que acaba de ser revitalizada. O festival acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro.
Enaldinho, um dos maiores nomes do YouTube Brasil, chega a Vitória para apresentar seu espetáculo “A Origem de Happy & Angry”. A peça promete encantar toda a família ao misturar humor, ação, música, interatividade e efeitos especiais. A apresentação acontece no sábado (29), no Espaço Patrick Ribeiro, no novo Aeroporto de Vitória, com abertura às 16h e início às 18h. Ouça a conversa completa!

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