Vila natalina na Praça do Papa, Femusquim e youtuber Enaldinho: o guia de lazer no fim de semana

Vila de Natal na Praça do Papa terá show de Fat Family e pista de patinação no gelo Crédito: Jansen Lube; Globo/ Evelyn Kosta

É hora de acompanhar o que movimenta a agenda cultural no Espírito Santo no último final de semana de novembro! A jornalista Aline Almeida traz os destaques no Sextou CBN. Entre os destaques, a Vila de Natal da Praça do Papa, em Vitória, será inaugurada nesta sexta-feira (28), na Enseada do Suá, com direito a show da banda Fat Family na noite de abertura. A entrada é gratuita, em todos os dias, e o espaço vai funcionar até 5 de janeiro de 2026.

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O clássico Festival de Música de Botequim (Femusquim) está de volta, e de casa nova. Agora chamado Sesc Femusquim, o evento retorna ao calendário cultural capixaba com programação gratuita e endereço reformulado: a Praça Misael Pena, no Centro de Vitória, que acaba de ser revitalizada. O festival acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro.