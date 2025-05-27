Sarampo: uma pessoa infectada pode contaminar até outras 18 saudáveis

O Departamento de Saúde de Nova Jersey fez um alerta aos moradores sobre exposição ao vírus do sarampo depois que uma pessoa com a doença compareceu ao show da cantora Shakira nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Saúde, foi identificado um caso de sarampo em uma pessoa de fora do estado que compareceu ao show. O estádio tem capacidade para 82 mil pessoas.

Segundo informações do "G1", o alerta informa que as pessoas que estiveram expostas devem ficar atentas pois podem desenvolver sintomas até 6 de junho de 2025. O vírus se espalha por via aérea quando o infectado tosse ou espirra e ele pode permanecer no ar por até duas horas. Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel alerta que uma pesssoa contaminada com sarampo pode infectar outras 18 saudáveis. Ouça a conversa completa!