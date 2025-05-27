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Saúde com Ciência

Sarampo: uma pessoa infectada pode contaminar até outras 18 saudáveis

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 12:06

Publicado em 

27 mai 2025 às 12:06
Exames para Covid-19 realizados no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz
exames Crédito: Josué Damacena/Fiocruz Imagens
O Departamento de Saúde de Nova Jersey fez um alerta aos moradores sobre exposição ao vírus do sarampo depois que uma pessoa com a doença compareceu ao show da cantora Shakira nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Saúde, foi identificado um caso de sarampo em uma pessoa de fora do estado que compareceu ao show. O estádio tem capacidade para 82 mil pessoas.
Segundo informações do "G1", o alerta informa que as pessoas que estiveram expostas devem ficar atentas pois podem desenvolver sintomas até 6 de junho de 2025. O vírus se espalha por via aérea quando o infectado tosse ou espirra e ele pode permanecer no ar por até duas horas. Nesta edição do "Saúde Com Ciência", a comentarista Ethel Maciel alerta que uma pesssoa contaminada com sarampo pode infectar outras 18 saudáveis. Ouça a conversa completa!
CBN - Saúde Com Ciência - Ethel Maciel - 27-05-25.mp3

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