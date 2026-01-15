"Vender" férias é permitido? Saiba o que diz a lei!

Nesta edição do Retrabalho, o assunto em destaque são as férias! Muita gente ainda acredita que "vender" férias depende da vontade do empregador, mas isso não é verdade. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) traz que o trabalhador tem o direito de vender até 1/3 das férias, o chamado "abono pecuniário". Desde que o pedido seja feito até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, a empresa é obrigada a aceitar, conforme o art. 143 da CLT. Os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!