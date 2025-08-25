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Questões de Família

Na prática: o que é necessário fazer para garantir proteção das crianças?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Agosto de 2025 às 10:43

Publicado em 

25 ago 2025 às 10:43
Quais os riscos da exposição de crianças nas redes sociais?
Quais os riscos da exposição de crianças nas redes sociais? Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família", finalizando a série especial do mês de agosto sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o comentarista José Eduardo Coelho Dias, explica, na prática, o que pais, responsáveis, governos e sociedade podem fazer para garantir a integral proteção de crianças e adolescentes. Especialistas lembram que, em meio aos desafios sobre sua implementação, o ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta. Também reafirmou a responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo de toda forma de discriminação, exploração e violência. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 25-08-25.mp3

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