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Questões de Família

Construção da tensão, explosão de violência e lua de mel: o ciclo do relacionamento abusivo

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 12:12

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2022 às 12:12
Família, relacionamento, discussão, desentendimento
Família, relacionamento, discussão, desentendimento Crédito: Pexels
No seu relacionamento, você está sofrendo abusos de ordem física ou emocional? Cuidado, você pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Este tipo de relação começa como qualquer uma - o estabelecimento de um forte vínculo amoroso e confiança. Depois, há a imposição de controle de um para com o outro.
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias explica qual é o ciclo do relacionamento abusivo, já que estudos, como o realizado pela psicóloga norte-americana Lenore E. Walker, identificaram que os agressores seguem um padrão de comportamento. Acompanhe!
QUESTÕES DE FAMILIA - 11.30 - 25-04-22

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