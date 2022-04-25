Construção da tensão, explosão de violência e lua de mel: o ciclo do relacionamento abusivo

No seu relacionamento, você está sofrendo abusos de ordem física ou emocional? Cuidado, você pode estar vivendo um relacionamento abusivo. Este tipo de relação começa como qualquer uma - o estabelecimento de um forte vínculo amoroso e confiança. Depois, há a imposição de controle de um para com o outro.
Nesta edição do Questões de Família, José Eduardo Coelho Dias explica qual é o ciclo do relacionamento abusivo, já que estudos, como o realizado pela psicóloga norte-americana Lenore E. Walker, identificaram que os agressores seguem um padrão de comportamento. Acompanhe!
QUESTÕES DE FAMILIA - 11.30 - 25-04-22