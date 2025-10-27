O que é um carro SUV? Especialista responde!

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque os carros SUV. Na prática, o que é um carro SUV? Quais as suas características? A sigla SUV significa "Sport Utility Vehicle", em livre tradução: veículo utilitário esportivo. Em geral, os SUVs são mais altos e robustos que sedãs e hatchbacks, por exemplo, que seus maiores concorrentes de mercado. Mas há muitos carros que parecem SUV mas não são classificados desta forma. O comentarista nos ajuda na tarefa. Ouça a conversa completa!