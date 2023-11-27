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Pit Stop CBN

Dá para fazer 18 km/l usando etanol? Especialista explica!

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 12:05

Publicado em 

27 nov 2023 às 12:05
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
Já imaginou conseguir rodar com uma média de 18 km/l usando etanol como combustível? Há 40 anos, a Volkswagen criou uma competição com 520 taxistas em São Paulos (SP). Todos eles iriam dirigir o mesmo carro, um VW Gol, usando etanol. O objetivo era descobrir quais competidores conseguiriam revelar o consumo mais vantajoso na relação km/litro. A dupla vencedora conseguiu cravar uma média de 18,32 km/l. As informações são do site “UOL”. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto.
Segundo anúncio publicado em 1982 pela montadora alemã, os participantes do "Torneio de Economia VW Gol a Álcool" percorreram um percurso de 37,2 km, 85% dos quais em vias urbanas. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 27-11-23.mp3

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