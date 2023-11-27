Dá para fazer 18 km/l usando etanol? Especialista explica!

Já imaginou conseguir rodar com uma média de 18 km/l usando etanol como combustível? Há 40 anos, a Volkswagen criou uma competição com 520 taxistas em São Paulos (SP). Todos eles iriam dirigir o mesmo carro, um VW Gol, usando etanol. O objetivo era descobrir quais competidores conseguiriam revelar o consumo mais vantajoso na relação km/litro. A dupla vencedora conseguiu cravar uma média de 18,32 km/l. As informações são do site “UOL”. Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto.