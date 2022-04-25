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Pit Stop CBN

Conheça cinco opções de veículos para quem está começando a dirigir

Ouça as informações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 12:14

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 abr 2022 às 12:14
Dirigir, direção, carro, veículo
Pit Stop CBN dá dicas de carros para iniciantes Crédito: Pixabay
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa indica cinco carros ideias para pessoas que acabaram de tirar a carteira de habilitação. Além do valor do veículo e economia de combustível, por exemplo, recém-habilitados também podem levar em consideração a largura e comprimento do carro e a dirigibilidade. Vale destacar, quanto menor o carro, melhor para fazer a baliza. O comentarista destaca o Renault Kwid, o Chevrolet Onix, o Fiat Argo, o Hyundai HB20, e o Fiat Mobi. Acompanhe!
PIT STOP CBN - 10.59 - 25-04-22

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