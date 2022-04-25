Conheça cinco opções de veículos para quem está começando a dirigir

Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa indica cinco carros ideias para pessoas que acabaram de tirar a carteira de habilitação. Além do valor do veículo e economia de combustível, por exemplo, recém-habilitados também podem levar em consideração a largura e comprimento do carro e a dirigibilidade. Vale destacar, quanto menor o carro, melhor para fazer a baliza. O comentarista destaca o Renault Kwid, o Chevrolet Onix, o Fiat Argo, o Hyundai HB20, e o Fiat Mobi. Acompanhe!