Para incluir no menu: as séries "Physical" e "Elize Matsunaga: Era Uma Vez"

Rose Byrne em “Physical”, comédia dramática criada por Annie Weisman, que estreou no Apple TV+ Crédito: Apple/Divulgação

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca as séries "Physical", da Apple TV+, e "Elize Matsunaga: Era Uma Vez", da Netflix. Ouça e saiba os detalhes das produções!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 13/07/2021

Sinopses

Physical (Apple TV+): Sheila Rubin é uma dona de casa silenciosamente atormentada na Califórnia dos anos 80. A portas fechadas, ela luta contra demônios pessoais extremos e uma voz interior cruel. Mas as coisas mudam quando ela descobre a aeróbica, iniciando uma jornada em direção ao empoderamento e ao sucesso.