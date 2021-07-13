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Papo em Série

Para incluir no menu: as séries "Physical" e "Elize Matsunaga: Era Uma Vez"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:48

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:48
Rose Byrne em “Physical”, comédia dramática criada por Annie Weisman, que estreou no Apple TV+
Rose Byrne em “Physical”, comédia dramática criada por Annie Weisman, que estreou no Apple TV+ Crédito: Apple/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca as séries "Physical", da Apple TV+, e "Elize Matsunaga: Era Uma Vez", da Netflix. Ouça e saiba os detalhes das produções!
Papo em Série - 13/07/2021

Sinopses

Physical (Apple TV+): Sheila Rubin é uma dona de casa silenciosamente atormentada na Califórnia dos anos 80. A portas fechadas, ela luta contra demônios pessoais extremos e uma voz interior cruel. Mas as coisas mudam quando ela descobre a aeróbica, iniciando uma jornada em direção ao empoderamento e ao sucesso.
Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (Netflix): Em um crime que chocou o Brasil, Elize Matsunaga mata e esquarteja o marido. Agora, ela dá sua primeira entrevista nesta série documental que explora o caso.

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