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Papo em Série

Papo destaca: a estreia de "Loki" e a segunda parte da série "Lupin"

Os comentários são do jornalista e crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:29

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:29
Tom Hiddleston em cena da série
Tom Hiddleston em cena da série "Loki", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca a estreia de mais uma produção do Universo Cinematográfico Marvel: a série "Loki", protagonizada por Tom Hiddleston, disponível no Disney+. Outro destaque é o lançamento da segunda parte de série "Lupin", da Netflix, estrelada pelo francês Omar Sy. Saiba o que esperar dessas séries!
Papo em Série - 15-06-21.mp3

Sinopses

Lupin (Netflix): Inspirado pelas aventuras de Arsène Lupin, o ladrão gentil Assane Diop quer se vingar de uma família rica por uma injustiça cometida contra o pai dele.
Loki (Disney+): O temperamental vilão Loki retoma seu papel como o Deus da Trapaça nesta nova série, que ocorre após os eventos de “Vingadores: Ultimato”.

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