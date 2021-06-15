Papo destaca: a estreia de "Loki" e a segunda parte da série "Lupin"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca a estreia de mais uma produção do Universo Cinematográfico Marvel: a série "Loki", protagonizada por Tom Hiddleston, disponível no Disney+. Outro destaque é o lançamento da segunda parte de série "Lupin", da Netflix, estrelada pelo francês Omar Sy. Saiba o que esperar dessas séries!