O que esperar das séries "Katla" e "Manhãs de Setembro"

Série "Manhãs de Setembro", da Amazon Prime Video Crédito: Gaston Grana/Amazon

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta as séries "Katla" e "Manhãs de Setembro". A primeira, produção da Netflix, é islandesa e o enredo se desenvolve em uma série de mistérios. A segunda, série do Amazon Prime Video, é brasileira e estrelada por Liniker. Saiba o que esperar!

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Sinopses

Katla (Netflix): Com a catastrófica erupção do vulcão Katla, mistérios emergem do gelo e viram a vida de uma comunidade de cabeça para baixo.