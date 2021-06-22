O que esperar das séries "Katla" e "Manhãs de Setembro"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta as séries "Katla" e "Manhãs de Setembro". A primeira, produção da Netflix, é islandesa e o enredo se desenvolve em uma série de mistérios. A segunda, série do Amazon Prime Video, é brasileira e estrelada por Liniker. Saiba o que esperar!
Papo em Série - 22-06-21.mp3
Sinopses
Katla (Netflix): Com a catastrófica erupção do vulcão Katla, mistérios emergem do gelo e viram a vida de uma comunidade de cabeça para baixo.
Manhãs de Setembro (Prime Video): A vida de uma mulher trans que acaba de conquistar sua independência toma um rumo inesperado com a chegada de um filho que ela gerou com outra mulher dez anos antes.