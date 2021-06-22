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Papo em Série

O que esperar das séries "Katla" e "Manhãs de Setembro"

Os comentários são do jornalista e crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:50

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:50
Série "Manhãs de Setembro", da Amazon Prime Video Crédito: Gaston Grana/Amazon
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta as séries "Katla" e "Manhãs de Setembro". A primeira, produção da Netflix, é islandesa e o enredo se desenvolve em uma série de mistérios. A segunda, série do Amazon Prime Video, é brasileira e estrelada por Liniker. Saiba o que esperar!
Papo em Série - 22-06-21.mp3

Sinopses

Katla (Netflix): Com a catastrófica erupção do vulcão Katla, mistérios emergem do gelo e viram a vida de uma comunidade de cabeça para baixo.
Manhãs de Setembro (Prime Video): A vida de uma mulher trans que acaba de conquistar sua independência toma um rumo inesperado com a chegada de um filho que ela gerou com outra mulher dez anos antes.

Veja Também

O papo sobre as séries "Halston" e "The Underground Railroad"

Papo sobre as séries "Sombra e Ossos" e "Home Before Dark"

Tudo sobre as séries "Cidade Invisível" e "Amigas para Sempre"

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