Série "Ragnarok", da Netflix Crédito: Christian Geisnaes/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções da Netflix. A primeira é a série coreana "O Mito de Sísifo". A segunda é a nova temporada da série nórdica "Ragnarok". Ouça os comentários do jornalista e saiba o que esperar delas!

Your browser does not support the audio element. Papo em Série - 01/06/2021

Sinopses

O Mito de Sísifo (Netflix): Depois de um incidente misterioso, um engenheiro genial é exposto a segredos perigosos – e à mulher do futuro que está atrás dele.