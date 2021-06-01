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O papo sobre as séries "O Mito de Sísifo" e "Ragnarok" - 2ª temporada

As dicas são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:36

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:36
Série
Série "Ragnarok", da Netflix Crédito: Christian Geisnaes/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções da Netflix. A primeira é a série coreana "O Mito de Sísifo". A segunda é a nova temporada da série nórdica "Ragnarok". Ouça os comentários do jornalista e saiba o que esperar delas!
Papo em Série - 01/06/2021

Sinopses

O Mito de Sísifo (Netflix): Depois de um incidente misterioso, um engenheiro genial é exposto a segredos perigosos – e à mulher do futuro que está atrás dele.
Ragnarok (Netflix): Em uma cidade norueguesa envenenada pela poluição e abalada por geleiras derretendo, o fim dos tempos parece real. Só uma lenda poderá combater um mal antigo.

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"Falcão e Soldado Invernal" e "Sky Rojo": séries da semana

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