Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz destaca duas produções da Netflix. A primeira é a série coreana "O Mito de Sísifo". A segunda é a nova temporada da série nórdica "Ragnarok". Ouça os comentários do jornalista e saiba o que esperar delas!
Papo em Série - 01/06/2021
Sinopses
O Mito de Sísifo (Netflix): Depois de um incidente misterioso, um engenheiro genial é exposto a segredos perigosos – e à mulher do futuro que está atrás dele.
Ragnarok (Netflix): Em uma cidade norueguesa envenenada pela poluição e abalada por geleiras derretendo, o fim dos tempos parece real. Só uma lenda poderá combater um mal antigo.