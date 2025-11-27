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O Mundo Cotidiano

Maduro X Trump: entenda as tensões políticas entre Venezuela e EUA

A análise é da comentarista Paula Favarato

Publicado em 27 de Novembro de 2025 às 17:10

Publicado em 

27 nov 2025 às 17:10
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reúne-se com membros do Supremo Tribunal de Justiça, em Caracas
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reúne-se com membros do Supremo Tribunal de Justiça, em Caracas Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
O Mundo Cotidiano - 27-11-25
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato, o assunto em destaque é a tensão política envolvendo Estados Unidos e Venezuela. O grupo venezuelano "Cartel de los Soles" passou a ser considerado uma organização terrorista pelos EUA. O governo Donald Trump, inclusive, considera o presidente do país, Nicolás Maduro, de ser o líder do grupo. "Cartel de los soles" é acusado de enviar drogas para os EUA. A instituição, juntamente com o Tren de Aragua, é supostamente responsável por exportar entorpecentes para Europa e os Estados Unidos. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 27-11-25

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