Maduro X Trump: entenda as tensões políticas entre Venezuela e EUA

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato, o assunto em destaque é a tensão política envolvendo Estados Unidos e Venezuela. O grupo venezuelano "Cartel de los Soles" passou a ser considerado uma organização terrorista pelos EUA. O governo Donald Trump, inclusive, considera o presidente do país, Nicolás Maduro, de ser o líder do grupo. "Cartel de los soles" é acusado de enviar drogas para os EUA. A instituição, juntamente com o Tren de Aragua, é supostamente responsável por exportar entorpecentes para Europa e os Estados Unidos. Ouça a conversa completa!