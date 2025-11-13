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COP30: EUA e Reino Unido 'travam' a discussão de mudanças climáticas; entenda

Ouça a análise da comentarista Paula Favarato

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 17:41

Publicado em 

13 nov 2025 às 17:41
COP 30
COP30 Crédito: Foto: Fernando Liano
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz um novo destaque envolvendo as discussões da COP30, que vai até 21 de novembro, no Pará. O destaque, agora, são os países que têm "travado" a discussão climática. O Reino Unido, por exemplo, foi o “vencedor”, na terça-feira (12), do "Fóssil do Dia", o antiprêmio concedido por organizações da sociedade civil durante as conferências do clima da ONU a países que, na avaliação dos ativistas, atrapalham o combate à crise climática.  Ausente da cúpula de líderes, na semana passada, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também não enviou representantes para a COP30. As informações são do "G1". A comentarista analisa. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 13-11-25

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