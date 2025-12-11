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O Mundo Cotidiano

Afinal, quem são os donos do Ártico? Entenda!

Acompanhe o comentário da professora Paula Favarato

Publicado em 11 de Dezembro de 2025 às 17:28

Publicado em 

11 dez 2025 às 17:28
Ice Academy Land Rover
Círculo Polar Ártico Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz como destaque a informação que o Ártico é uma região do planeta onde se estima que haja uma quantidade significativa – e inexplorada – de petróleo e gás natural. Informações da "BBC" apontam que a busca por recursos naturais e a necessidade de fontes alternativas de energia é um tema recorrente no mundo, sobretudo quando diversos países enfrentam uma crise energética, como vem acontecendo nos últimos meses. Reportagem aponta que há justamente um processo judicial em andamento para decidir se as empresas de energia têm o direito de perfurar as camadas de gelo do Ártico em busca de petróleo e gás. Trata-se de uma ação movida por um grupo de ativistas ambientais contra o governo norueguês no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) sobre a exploração no Ártico. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 11-12-25

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