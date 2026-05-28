Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (28) em alta de 0,35%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,90 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 28-05-26.mp3
Publicado em 28 de Maio de 2026 às 12:01
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