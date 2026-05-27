Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em alta de 0,19%. No mercado de moedas, o Euro é cotado R$ 5,90 e o Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Maio de 2026 às 11:42
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