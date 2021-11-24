Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (24) em queda de 0,66%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,28 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 0.59s - 24-11-21.mp3
Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:13
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