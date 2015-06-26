A produção de vinhos por países: Itália

Você sabia que os gregos, na Antiguidade, denominavam a Itália como Enotria, que significa Terra do Vinho?? O país das massas é destaque mundial de vinho, tanto na produção quanto no consumo. Há 1,2 milhões de vitivinicultores italianos e o consumo per capita é de 104 litros por pessoa. Os vinhos italianos correspondem a 60% dos vinhos importados pelos EUA. A expansão dos vinhos italianos é surpreendente, tanto pela quantidade dos tipos de uva como pelos estilos diferentes de vinhos.O comentarista Marcos Parmagnani tem detalhes sobre a produção italiana e separou a análise para começar com detalhes do Norte da Itália. Ouça na íntegra: