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Minuto do Vinho

Por que o mítico Château d'Yquem é o vinho doce mais famoso do mundo

As explicações do enófilo Luiz Cola

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:30

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:30
Vinho Château d'Yquem Crédito: Divulgação
Nesta edição do Minuto do Vinho, a viagem pelo mundo da bebida nos leva à Sauternes, comuna ao sul de Bordeaux, na França, para conhecer o único vinho branco na classe "Premier Cru Supérieur": o mítico Château d'Yquem. O rótulo remonta a 1855 e sua produção atravessou pragas e guerras para até atingir o apogeu. O vinho é feito com um blend das uvas Sémillon e Sauvignon Blanc, amadurece 30 meses em barricas novas de carvalho, e resulta em uma bebida de cor amarelo ouro, doce, encorpada e com acidez relativamente alta.
Frederic Dard, notável escritor francês do século XX dizia sobre o vinho: "Não chamo Yquem de vinho porque há um número infinito de 'vinhos', mas Yquem é único. Prefiro chamar de néctar". No final do século passado, o Château d’Yquem foi comprado pelo bilionário Bernard Arnault, passando a fazer parte do conglomerado de luxo LVMH, e desde então é comandado pelo famoso enólogo Pierre Lurton. Ouça:
Minuto do Vinho - 08/07/2021

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