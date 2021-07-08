Por que o mítico Château d'Yquem é o vinho doce mais famoso do mundo

Nesta edição do Minuto do Vinho, a viagem pelo mundo da bebida nos leva à Sauternes, comuna ao sul de Bordeaux, na França, para conhecer o único vinho branco na classe "Premier Cru Supérieur": o mítico Château d'Yquem. O rótulo remonta a 1855 e sua produção atravessou pragas e guerras para até atingir o apogeu. O vinho é feito com um blend das uvas Sémillon e Sauvignon Blanc, amadurece 30 meses em barricas novas de carvalho, e resulta em uma bebida de cor amarelo ouro, doce, encorpada e com acidez relativamente alta.