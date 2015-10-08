Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN FINANÇAS PESSOAIS

O recorde de retirada de dinheiro da poupança

A saída de recursos da poupança acontece em um momento de crise econômica e recessão

Publicado em 07 de Outubro de 2015 às 21:38

Publicado em 

07 out 2015 às 21:38
A retirada de recursos superou as aplicações na caderneta em R$ 53,79 bilhões de janeiro a setembro deste ano, informou o Banco Central nesta terça-feira (6). É a maior retirada líquida de valores dessa modalidade de investimento para os nove primeiros meses de um ano desde o início da série histórica do BC, em 1995.
O montante também supera, em muito, o valor de toda a entrada de recursos registrada no ano de 2014 fechado – que foi de R$ 24,03 bilhões.
A saída de recursos da poupança acontece em um momento de crise econômica e recessão, com alta de tributos, do desemprego, da inflação e do endividamento das famílias. O comentarista Laudeir Frauches comenta a situação para você:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 07-10-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 04/06/2026
Pix, celular, banco
Incômodo causado pelo Pix é sinal de que a tecnologia do Brasil está no caminho certo
Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados