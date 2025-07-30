Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança e Cidadania

O desfecho na Justiça para o assassinato de irmãos inocentes em Vitória

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 30 de Julho de 2025 às 11:58

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 jul 2025 às 11:58
Julgamento
Julgamento Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Sete anos após o crime, a Justiça do Espírito Santo finalizou na tarde desta terça-feira (29) o júri popular dos últimos acusados pela morte de dois irmãos inocentes que foram assassinados na Piedade, em Vitória. Das quatro pessoas que sentaram no banco dos réus, uma foi absolvida e outras três receberam penas de 50 anos, cada uma. Para finalizar o caso foram necessários três julgamentos. As condenações das sete pessoas somam 380 anos. Os irmãos Ruan e Damião Reis foram executados em 25 de março de 2018 porque não souberam informar onde estava o “chefe” do tráfico da região. As investigações mostraram que os jovens não tinham envolvimento com o tráfico. As mortes desencadearam uma série de conflitos, ataques, mortes e até a expulsão de moradores do bairro. No júri desta terça-feira (29) o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu a absolvição de um réu por insuficiência de provas contra ele. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - CBN JUSTIÇA E CIDADANIA - 30-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados