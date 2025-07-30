O desfecho na Justiça para o assassinato de irmãos inocentes em Vitória

Sete anos após o crime, a Justiça do Espírito Santo finalizou na tarde desta terça-feira (29) o júri popular dos últimos acusados pela morte de dois irmãos inocentes que foram assassinados na Piedade, em Vitória. Das quatro pessoas que sentaram no banco dos réus, uma foi absolvida e outras três receberam penas de 50 anos, cada uma. Para finalizar o caso foram necessários três julgamentos. As condenações das sete pessoas somam 380 anos. Os irmãos Ruan e Damião Reis foram executados em 25 de março de 2018 porque não souberam informar onde estava o “chefe” do tráfico da região. As investigações mostraram que os jovens não tinham envolvimento com o tráfico. As mortes desencadearam uma série de conflitos, ataques, mortes e até a expulsão de moradores do bairro. No júri desta terça-feira (29) o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pediu a absolvição de um réu por insuficiência de provas contra ele. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.