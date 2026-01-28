Jovem que matou idoso ao empinar moto no ES vira réu e seguirá preso

No quadro Justiça, Segurança e Cidadania, Vilmara Fernandes destaca que o motociclista Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, acusado de atropelar e matar um idoso e ferir gravemente a esposa da vítima, se tornou réu em ação criminal. Detido em novembro do ano passado, o jovem permanece preso, de forma preventiva, e também foi decretada a suspensão de sua habilitação em ofício já encaminhado ao Detran-ES.