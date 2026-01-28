Jovem que matou idoso ao empinar moto no ES vira réu e seguirá preso

No quadro Justiça, Segurança e Cidadania, Vilmara Fernandes destaca que o motociclista Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, acusado de atropelar e matar um idoso e ferir gravemente a esposa da vítima, se tornou réu em ação criminal. Detido em novembro do ano passado, o jovem permanece preso, de forma preventiva, e também foi decretada a suspensão de sua habilitação em ofício já encaminhado ao Detran-ES.
A sentença é do Juízo da Terceira Vara Criminal da Serra, que aceitou os pedidos formulados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em denúncia apresentada no último dia 21. Ele foi acusado pelo crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ouça o comentário completo.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 28-01-26.mp3