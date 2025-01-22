ES quer usar estratégia de queda dos homicídios para frear mortes no trânsito

Nesta edição do quadro “Justiça, Segurança & Cidadania” , a comentarista Vilmara Fernandes destaca que o governo do Estado está avaliando lançar mão das estratégias adotadas no Programa Estado Presente, que ajudaram a reduzir o número de homicídios ao menor patamar desde 1996, para frear as mortes no trânsito. No ano que se encerrou, 973 pessoas perderam a vida em decorrência da violência nas vias e estradas, segundo o Observatório da Segurança Cidadã.

Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento (SEP), pasta que coordena o Estado Presente, ressalta a preocupação com o volume crescente destas mortes, e que o governador Renato Casagrande pediu prioridade na busca por soluções. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, embora trânsito não seja o foco do Estado Presente, a proposta é utilizar a metodologia e a experiência adotada nos últimos anos e que conseguiu, gradativamente, diminuir as mortes violentas. Ele se refere a um trabalho conjunto entre as forças de segurança no Espírito Santo, com o Detran e outras secretarias de Estado, além dos municípios. Ouça os detalhes!