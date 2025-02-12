ES deve investir quase R$ 1 bilhão na recuperação do Rio Doce em 2025

Até o final do ano, a expectativa é de que sejam investidos quase R$ 1 bilhão em projetos voltados à recuperação do Rio Doce. Os valores fazem parte do montante destinado ao governo do Espírito Santo dentro do Acordo de Mariana. E devem ser aplicados nas cidades afetadas pelo desastre ambiental causado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da mineradora Samarco, ocorrido em 2015. Guerino Balestrassi, que assumiu a mais recente pasta do governo, a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce, explica que parte dos recursos referem-se à “herança” da Renova, de quem o Estado herdou parte das obrigações. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.