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Justiça, Segurança e Cidadania

ES deve investir quase R$ 1 bilhão na recuperação do Rio Doce em 2025

Os recursos serão destinados a projetos em diversas áreas e destinados às cidades afetadas pelo desastre ambiental ocorrido em 2015

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:09

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

12 fev 2025 às 11:09
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto da Silva
Até o final do ano, a expectativa é de que sejam investidos quase R$ 1 bilhão em projetos voltados à recuperação do Rio Doce. Os valores fazem parte do montante destinado ao governo do Espírito Santo dentro do Acordo de Mariana. E devem ser aplicados nas cidades afetadas pelo desastre ambiental causado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério da mineradora Samarco, ocorrido em 2015. Guerino Balestrassi, que assumiu a mais recente pasta do governo, a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce, explica que parte dos recursos referem-se à “herança” da Renova, de quem o Estado herdou parte das obrigações. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA -12-02-25.mp3

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