Colatina assume liderança da letalidade no ES, aponta Atlas da Violência

O Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26), aponta o crescimento da violência em cidades do interior do Espírito Santo com mais de 100 mil habitantes. O relatório destaca que Colatina assumiu a liderança da letalidade no Estado, registrando uma taxa de 35,0 homicídios estimados por 100 mil habitantes em 2024.

Essa marca faz com que o município fique à frente de centros urbanos da Grande Vitória, como Cariacica (33,8) e a capital, Vitória (30,0). Outras cidades do interior repetem o cenário de alerta, como Linhares, que registrou uma taxa de 33,0, e São Mateus, com 28,5. Ambas superam o índice de Vila Velha (23,1). Outro ponto destacado é que o índice de todos esses municípios situa-se acima da média nacional estimada, que foi de 23,4 em 2024.

Os indicadores capixabas, segundo o estudo, também contrastam com a realidade dos estados vizinhos da Região Sudeste. Enquanto o Espírito Santo fechou 2024 com uma taxa estimada de 28,3 homicídios por 100 mil habitantes, São Paulo ficou com 12,8, Minas Gerais com 18,5 e Rio de Janeiro com 24,4. As taxas de homicídios apresentadas no Atlas da Violência 2026 incluem uma parcela das mortes violentas por causa indeterminada (MVCI). Para isso, foi utilizado o conceito de homicídio estimado, que é a soma dos homicídios registrados oficialmente com os “homicídios ocultos”. Os "ocultos" são mortes que foram registradas originalmente no sistema de saúde como MVCI, mas que, após uma análise estatística (via machine learning), foram identificadas como tendo características de homicídio. Em 2024, o Espírito Santo registrou um salto no número de homicídios ocultos, passando de 7 casos em 2023 para 96 registros. Na análise da última década (2014-2024), essa estatística cresceu 134,1%, saltando de 41 para 96 casos, superando o ritmo de aumento nacional, que foi de 93,2% no mesmo período.